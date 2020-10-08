Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк

На прошлогодней церемонии Шведская академия огласила имена лауреатов за два года сразу - ими стали Ольга Токарчук из Польши и Петер Хандке из Австрии. В 2018 году вручение премии по литературе было отменено из-за скандала с утечкой данных о победителях.





9 октября в Осло назовут обладателей Нобелевской премии мира, а 12 октября станет известно, кто получил премию по экономике.