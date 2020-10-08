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Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк
Источник материала: Партизан
Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк. Награда призуждена за «ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее».
На прошлогодней церемонии Шведская академия огласила имена лауреатов за два года сразу - ими стали Ольга Токарчук из Польши и Петер Хандке из Австрии. В 2018 году вручение премии по литературе было отменено из-за скандала с утечкой данных о победителях.
9 октября в Осло назовут обладателей Нобелевской премии мира, а 12 октября станет известно, кто получил премию по экономике.
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Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк. Награда призуждена за «ее точный поэтический голос, своей суровой красотой...
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