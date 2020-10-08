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С огорода – на пункт заготовки: в Беларуси зарабатывают на излишках урожая

08.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Лишний» урожай, благодаря которому можно заработать. В Беларуси идет сезон заготовок. Овощи и фрукты, которых собрали больше, чем нужно фермерам, можно сдать в специальные пункты, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ксения Гибеж.

«Картошка вся у вас хорошая?».

Не просто хорошая, а как на подбор. Да еще в огромном количестве. Урожаем картофеля Александр Ханецкий гордится. Но говорит: на рынок не повезет, времени нет, а из заготовительного пункта, что рядом с домом, приезжают сами.

«Часто пользуемся, машина приезжает. Хорошо, что она приезжает сюда, можно сдать овощи со своего огорода. Это хороший приработок. Деньги никогда не бывают лишними», – считает Александр Ханецкий.

Сейчас у заготовителей горячая пора. Белорусы активно сдают излишки осеннего урожая: яблоки, картофель, капусту, свеклу, ягоды. В южных регионах – даже арбузы.

«Для того чтобы получить один доллар, надо сдать порядка 7-8 килограммов картофеля. То же самое касается свеклы, моркови, капусты. Что касается яблок, то цена за «опад» будет в эквиваленте за один доллар 27-28 килограммов. А яблоки, которые мы снимаем с дерева, порядка двух килограмм», – пояснил директор Дзержинского филиала Минского областного потребительского общества Роман Некрашевич.

Забрать урожай могут прямо с частного подворья. Достаточно оставить заявку. Либо самому принести лишнюю продукцию в специальный заготовительный пункт или магазин потребкооперации. Их по всей Беларуси больше пяти тысяч.

«В этом году урожай яблок, конечно, огромный по сравнению с прошлым. Это, безусловно, радует!».

Такое изобилие в садах и огородах помогло белорусам заработать больше 50 тысяч долларов с начала 2020 года. В стране уже заготовили 30 тысяч тонн яблок. По 6 тысяч тонн огурцов, томатов и капусты. Грибов насобирали полсотни тонн. Многие хранилища почти заполнены. А ведь сезон заготовок закончится только 15 ноября.

Сберечь пищевые качества и товарный вид продукции – здесь главная задача. Поэтому для каждого овоща и фрукта свои условия хранения – от определенной температуры до уровня влажности. За параметрами внимательно следят специалисты. Из хранилищ продукты отправляются в магазины и на перерабатывающие предприятия. Часть экспортируют в Россию.



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Изобилие в садах и огородах помогло белорусам заработать в этом году больше 50 тысяч долларов.
 
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