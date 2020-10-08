Россия объявила Тихановскую в межгосударственный розыск. Комментарий белорусского МВД (обновлено)

Источник материала: Onliner

ТАСС со ссылкой на российскую базу МВД сообщает , что Светлана Тихановская находится в межгосударственном розыске. По запросу из базы приходит ответ, что Тихановская разыскивается по статье Уголовного кодекса, но не уточняется, что за статья и кто возбудил уголовное дело. В МВД Беларуси обещают, что данная информация будет прокомментирована позже.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорилось в формулировке из базы. Что за статья Уголовного кодекса, не уточнялось.





Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.

— Эта информация будет прокомментирована позже, — заявила Onliner официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

За комментариями о том, по какому уголовному делу разыскивают Светлану Тихановскую и в каком статусе по нему она проходит, Onliner обратился в Следственный комитет. В пресс-службе отметили, что по данному поводу пока в пресс-службу никакой информации не поступало.

Сама Светлана Тихановская пока не знает, что ее в России объявили в розыск, сообщает Vot Tak TV со ссылкой на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину: «Мы не в курсе. Никаких сообщений Светлана не получала».

Напомним, Светлана Тихановская 11 августа уехала в Литву. Сопровождалось это странными событиями .

Накануне, 10 августа, она отправилась в ЦИК подавать жалобу на результаты выборов — и застряла там на несколько часов. От представителей ее команды стали поступать сообщения, что экс-кандидата там удерживают. Позже появилось очень странное видео, на котором Тихановская неестественным голосом призывает людей прекратить протесты. При этом она сидит на диване Центризбиркома и, похоже, читает текст с бумажки.

Еще позже появилось другое видео, на котором Светлана Тихановская сообщает, что уехала к детям. В нем была загадочная фраза: «Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я». Уже находясь за границей, Тихановская отказалась отвечать, о каком выборе шла речь.

После этого Госпогранкомитет сообщил, что Светлана Тихановская выехала в Литву, и опубликовал скриншот видеозаписи. В выезде не препятствовали.





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8 октября на вопрос ТАСС о тот, объявлена ли Тихановская в розыск в Беларуси, все же ответила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Она произнесла: «Да, подтверждаю».

В свою очередь МВД России прокомментировало ситуацию «РИА Новости»: «Уголовных дел против нее в России не возбуждалось, в список разыскиваемых лиц она попала на основе соглашений в рамках СНГ».