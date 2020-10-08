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Россия объявила Тихановскую в межгосударственный розыск. Комментарий белорусского МВД (обновлено)
Источник материала: Onliner
ТАСС со ссылкой на российскую базу МВД
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорилось в формулировке из базы. Что за статья Уголовного кодекса, не уточнялось.
Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.
— Эта информация будет прокомментирована позже, — заявила Onliner официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
За комментариями о том, по какому уголовному делу разыскивают Светлану Тихановскую и в каком статусе по нему она проходит, Onliner обратился в Следственный комитет. В пресс-службе отметили, что по данному поводу пока в пресс-службу никакой информации не поступало.
Сама Светлана Тихановская пока не знает, что ее в России объявили в розыск,
Напомним, Светлана Тихановская 11 августа уехала в Литву. Сопровождалось это
Накануне, 10 августа, она отправилась в ЦИК подавать жалобу на результаты выборов — и застряла там на несколько часов. От представителей ее команды стали поступать сообщения, что экс-кандидата там удерживают. Позже появилось очень странное видео, на котором Тихановская неестественным голосом призывает людей прекратить протесты. При этом она сидит на диване Центризбиркома и, похоже, читает текст с бумажки.
Еще позже появилось другое видео, на котором Светлана Тихановская сообщает, что уехала к детям. В нем была загадочная фраза: «Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я». Уже находясь за границей, Тихановская отказалась отвечать, о каком выборе шла речь.
После этого Госпогранкомитет сообщил, что Светлана Тихановская выехала в Литву, и опубликовал скриншот видеозаписи. В выезде не препятствовали.
Дополнено
8 октября на вопрос ТАСС о тот, объявлена ли Тихановская в розыск в Беларуси, все же
В свою очередь МВД России
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ТАСС со ссылкой на российскую базу МВД сообщает, что Светлана Тихановская находится в межгосударственном розыске. По запросу из базы приходит ответ, что ...
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