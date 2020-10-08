И такое бывает: продавца чудо-товаров суд заставил вернуть деньги

Источник материала: Onliner

История древняя, миллион раз про такое писали. Жительница Новогрудского района пришла на так называемую презентацию, и там ей всучили ворох чудо-товаров на крайне выгодных условиях (в рассрочку). Обычно это значит, что расплачиваться за них пришлось бы весь остаток жизни. Когда опомнилась — отправилась жаловаться, дошла до суда. Недавно он вынес интересное решение.

Этот праздник щедрости состоялся 3 июля. Приезжие специалисты нахваливали товар, провели розыгрыш призов. Женщине повезло: выиграла! Для оформления выигрыша ее повели в другой зал, там все и завертелось. Тарахтели наперебой в оба уха, что-то непрерывно спрашивали, говорили... Рассказывали про массажное кресло (оно потом оказалось накидкой), которое можно купить в рассрочку (она потом оказалась кредитом) на 36 месяцев со скидкой 30%. В конце концов обрадовали — что, таки да, ей одобрен кредит.

Список товаров и подарков получился такой:

массажная накидка — 3920 рублей;

одеяло меховое — 3 рубля;

подушки диванные — 2 рубля;

сковорода — 0 рублей;

кастрюля — 0 рублей.

Очевидно, что упускать такое предложение было нельзя. Дама подписала все, что ей подсунули, и повезла с помощью любезных продавцов добычу домой.

Пришла в себя в тот же день. Кинулась возвращать товар, но тогда ничего не добилась.

Дальше началась рутина. Покупательница отправила в фирму претензию о расторжении договора купли-продажи. Ответа не дождалась. Обратилась в суд с требованием все отменить и вернуть аванс 50 рублей. А также взыскать моральный вред — 200.

Заседание состоялось 17 сентября, сегодня на сайте суда появилось сообщение об этом. Истица настаивала, что ей не дали подумать, ввели в заблуждение, подменили термины. Кроме того, при оформлении договора купли-продажи не дали ознакомиться с инструкцией по эксплуатации «массажного кресла». Уже дома из инструкции узнала, что не может пользоваться накидкой по медицинским причинам.

Ответчик не пришел.

Решением суда Новогрудского района договор расторгнут. С банком-кредитором, который фактически оплатил эту сделку, продавцу теперь придется разбираться самостоятельно. Женщине вернули 50 рублей и велели выплатить еще 200 в возмещение морального вреда.

Решение вступило в законную силу.