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Туман создает проблемы водителям, вынесено штормовое предупреждение

08.10.2020 15:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белгидромет и МЧС предупреждают о том, что туман в ночные и утренние часы ожидается и завтра. Видимость на дорогах при этом существенно снижается, составляя всего 100—500 метров. Это оказывает значительное влияние на дорожную обстановку, повышает риски, создает проблемы водителям.

Вынесено штормовое предупреждение, в соответствии с которым в ночные и утренние часы 9 октября, в пятницу, на большей части территории республики ожидается туман при видимости 100—500 метров.

Сильный туман возможен и в Минске. От водителей требуется максимум внимания, особенно при подъезде к пешеходным переходам. В тумане бывает сложно объективно оценить расстояние до другого автомобиля. Также искажается восприятие скорости. Потому крайне важно соблюдать дистанцию.

Кроме того, в такую погоду безопаснее пользоваться ближним светом фар. Дальний свет в тумане только ухудшит обстановку. Если на автомобиле установлены противотуманные фары, нужно задействовать их.

В целом же, как сообщают синоптики, погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, по восточной половине сохранится влияние фронтального раздела. Будет облачно с прояснениями, преимущественно по восточной половине страны пройдут дожди. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +7...+13 градусов Цельсия, по юго-западу ночью при прояснениях +4...+6; днем +13...+18. Атмосферное давление существенно не изменится.

В субботу, 10 октября, погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, и малоактивный фронтальный раздел. Также облачно с прояснениями. Ночью местами по юго-востоку, днем в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди. Местами будет сгущаться туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, местами до +12, днем +12...+18.

В последний день недели, 11 октября, на погоде скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов, смещающихся с территории Украины. Будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах слабый туман. Будет ветер переменных направлений, умеренный. Температура воздуха ночью +6...+12, днем +12...+17.

 
Теги: Минск
 
 
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Белгидромет и МЧС предупреждают о том, что туман в ночные и утренние часы ожидается и завтра. Видимость на дорогах при этом существенно снижается, составляя всего...
 
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