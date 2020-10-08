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Росгвардия и МВД Беларуси планируют заключить соглашение о сотрудничестве

08.10.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Росгвардия и МВД Беларуси проведут переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве, об этом говорится в распоряжении правительства России, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

© Sputnik / Алексей Никольский
Резерв силовиков РФ с границы с Беларусью возвращается в места дислокации

"В соответствии с пунктом три статьи 11 Федерального закона "О международных договорах РФ" принять предложение Росгвардии, согласованное с МИДом России, ФСБ России и МВД России, о проведении переговоров о заключении Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и Министерством внутренних дел Республики Беларусь", - говорится в документе.

Помощь соседей

Ранее стало известно, что Росгвардия готова оказать помощь белорусским коллегам после того, как в конце августа Владимир Путин рассказал договоренности Москвы и Минска сформировать резерв из числа российских правоохранителей.

По словам президента РФ, резерв не планировали использовать, пока "экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ".

Помощь силовиков белорусской стороне так и не понадобилась. Колонна автобусов, а также автомобилей МАЗ и КАМАЗ с российскими военнослужащими покинула приграничную территорию еще в середине сентября.

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Теги: Минск
 
 
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Правительство России распорядилось, чтобы Федеральная служба войск национальной гвардии провело переговоры с белорусскими коллегами.
 
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