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Росгвардия и МВД Беларуси планируют заключить соглашение о сотрудничестве
08.10.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 окт – Sputnik. Росгвардия и МВД Беларуси проведут переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве, об этом говорится в распоряжении правительства России, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
© Sputnik / Алексей Никольский
"В соответствии с пунктом три статьи 11 Федерального закона "О международных договорах РФ" принять предложение Росгвардии, согласованное с МИДом России, ФСБ России и МВД России, о проведении переговоров о заключении Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и Министерством внутренних дел Республики Беларусь", - говорится в документе.
Помощь соседей
Ранее стало известно, что Росгвардия готова оказать помощь белорусским коллегам после того, как в конце августа Владимир Путин рассказал договоренности Москвы и Минска
По словам президента РФ, резерв не планировали использовать, пока "экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ".
Помощь силовиков белорусской стороне так и не понадобилась. Колонна автобусов, а также автомобилей МАЗ и КАМАЗ с российскими военнослужащими
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Правительство России распорядилось, чтобы Федеральная служба войск национальной гвардии провело переговоры с белорусскими коллегами.
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