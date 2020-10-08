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Народных ведущих Кохно и Дудинского опять хотят судить – хотя оба не так давно вышли из ИВС

08.10.2020 15:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Оказывается, сегодня в суде Заводского района Минска должен был состояться суд над ведущими, экс-сотрудниками госТВ Дмитрием Кохно и Денисом Дудинским. 

В расписании суда написано, что Дудинского должны были судить по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а Кохно – по ст. 23.4 КоАП (неповиновение милиции). Но ни Денис, ни Дмитрий про суды ничего не знали, поэтому заседания перенесли. 

Как рассказал TUT.by Дудинский, когда его оповестили о судебном процессе, он был в 150 километрах от Минска: «Позвонили друзья, сказали, что заметили мою фамилию в расписании». Дмитрий также не пришел на процесс, он сказал TUT.by «Сейчас мы с женой ждем рождения дочки – это для меня самое главное». 

Видимо, из-за того, что оба не явились в суд, заседания и перенесли. 

Напомним, Дениса и Дмитрия уже судили. Причем совсем недавно, 2 сентября. Обоих признали виновными в участие в несанкционированном массовом мероприятии – и дали по 10 суток административного ареста. Но выпустили через 12 суток, почему-то. 

 
Теги: Минск
 
 
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Оказывается, сегодня в суде Заводского района Минска должен был состояться суд над ведущими, экс-сотрудниками госТВ Дмитрием Кохно и Денисом Дудинским.  В...
 
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