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Народных ведущих Кохно и Дудинского опять хотят судить – хотя оба не так давно вышли из ИВС
Источник материала: KYKY>
Оказывается, сегодня в суде Заводского района Минска должен был состояться суд над ведущими, экс-сотрудниками госТВ Дмитрием Кохно и Денисом Дудинским.
В расписании суда написано, что Дудинского должны были судить по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а Кохно – по ст. 23.4 КоАП (неповиновение милиции). Но ни Денис, ни Дмитрий про суды ничего не знали, поэтому заседания перенесли.
Как
Видимо, из-за того, что оба не явились в суд, заседания и перенесли.
Напомним, Дениса и Дмитрия уже судили. Причем совсем недавно, 2 сентября. Обоих признали виновными в участие в несанкционированном массовом мероприятии – и дали по 10 суток административного ареста. Но выпустили через 12 суток, почему-то.
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Оказывается, сегодня в суде Заводского района Минска должен был состояться суд над ведущими, экс-сотрудниками госТВ Дмитрием Кохно и Денисом Дудинским. В...
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