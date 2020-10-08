|
Поляки назвали «вопиющую ошибку» при варке картофеля
08.10.2020 15:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: volkovysk.by
Из-за неправильной варки картофеля он теряет большую часть питательных веществ, утверждает польский портал Wirtualna Polska.
Ошибка эта заключается в том, что картофель для варки заливают холодной водой, сообщает
Автор материала дает еще несколько советов: старый картофель рекомендуется варить в мундире, потому что все самое ценное находится под кожурой. Если же вы все же решили почистить картофель перед варкой, то срезать нужно как можно меньше. Предназначенную для варки картошку также рекомендует порезать на куски, чтобы сократить время термической обработки.
Чтобы улучшить вкусовые качества, в воду для варки картофеля можно добавить молоко (стакан на литр), а также сливочное масло и лук.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за неправильной варки картофеля он теряет большую часть питательных веществ, утверждает польский портал Wirtualna Polska.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)