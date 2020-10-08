МВД России объяснило появление Светланы Тихановской в базе данных розыска

Источник материала: Ежедневник

фото: rbk.ru

В России против Тихановской уголовных дел не возбуждалось.

Напомним, информация о том, что Светлана Тихановская объявлена в розыск в России, появилась 7 октября. Сегодня МВД России выступило с разъяснениями. Выяснилось, что уголовных дел против Светланы в России не возбуждалось. «Ее присутствие в базе разыскиваемых лиц, размещенной на сайте МВД России, объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение Межгосударственного информационного банка, который функционирует на основании Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ. Этот банк формируется в соответствии с Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц, утвержденным в 2015 году Решением Совета глав правительств СНГ», - говорится в официальном комментарии.

Таким образом, можно предположить, что Тихановская объявлена в розыск правоохранителями Беларуси, как и Валерий Цепкало и Степан Путило. От МВД Беларуси по этому поводу пока не бло комментариев.