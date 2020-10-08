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Литва заблокировала выделение Беларуси 5,8 млн евро

08.10.2020 15:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Литва заблокировала выделение Беларуси денежных средств в рамках программы трансграничного сотрудничества, которая финансируется Евросоюзом.

Литва заблокировала выделение Беларуси 5,8 млн евро
Фото pexels.com

Как сообщил БелаПАН глава отдела стратегических коммуникаций МВД Литвы Миндаугас Баярунас, это сделано из-за нынешней ситуации в стране.

Баярунас пояснил, что речь идет о программе трансграничного сотрудничества «Латвия — Литва — Беларусь» на 2014—2020 годы, в рамках которой реализуются совместные проекты, направленные на повышение качества жизни в приграничных регионах.

«Сумма приостановленных платежей по проектам составляет 5,8 миллиона евро. Временно платежи приостановлены для белорусских бенефициаров. Сейчас главное — взвесить все риски», — добавил литовский чиновник.

На вопрос, когда может быть возобновлено финансирование, Баярунас ответил: «Литва ждет пояснений от Европейской комиссии о том, как далее будет развиваться программа».

 
 
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Литва заблокировала выделение Беларуси денежных средств в рамках программы трансграничного сотрудничества, которая финансируется Евросоюзом.
 
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