8 октября Светлана Тихановская встретилась с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.





Встреча длилась тридцать минут. Тихановскую встретили как государственного лидера. Чапутова высказала поддержку белорусскому народу, сообщает пресс-служба экс-кандидата в президенты.

Тихановская и Чапутова обсудили текущую ситуацию в Беларуси, а также перспективы диалога о новых выборах и возможности привлечения к переговорам стран Евросоюза в качестве медиаторов.

Светлана Тихановская рассказала о ситуации с политзаключенными, а также о необходимости поддерживать студенческие и гуманитарные проекты и оказывать помощь пострадавшим в результате разгонов мирных акций протеста.

Тихановская подарила президенту Словакии книгу «Краiна Беларусь» в переводе на английский язык.