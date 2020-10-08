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Светлана Тихановская встретилась с президентом Словакии

08.10.2020 15:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

8 октября Светлана Тихановская встретилась с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Светлана Тихановская встретилась с президентом Словакии

Встреча длилась тридцать минут. Тихановскую встретили как государственного лидера. Чапутова высказала поддержку белорусскому народу, сообщает пресс-служба экс-кандидата в президенты.

Тихановская и Чапутова обсудили текущую ситуацию в Беларуси, а также перспективы диалога о новых выборах и возможности привлечения к переговорам стран Евросоюза в качестве медиаторов.

Светлана Тихановская рассказала о ситуации с политзаключенными, а также о необходимости поддерживать студенческие и гуманитарные проекты и оказывать помощь пострадавшим в результате разгонов мирных акций протеста.

Тихановская подарила президенту Словакии книгу «Краiна Беларусь» в переводе на английский язык.

 
 
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8 октября Светлана Тихановская встретилась с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
 
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