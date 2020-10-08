Грузия — Беларусь: на кого ставят букмекеры

Сегодня в Тбилиси пройдет полуфинальный поединок квалификации чемпионата Европы — на стадионе «Бориса Пайчадзе» сойдутся сборные Грузии и Беларуси.





Букмекеры считают, что фаворитом этой пары являются хозяева. Ставки на их победу принимаются с коэффициентами 2.24-2.30, на ничью — 3.08-3.13, на победу гостей — 3.74-3.82.

Встреча начнется в 19:00 по минскому времени.

Победитель матча в Закавказье разыграет путевку на континентальное первенство с выигравшим противостояние Северная Македония — Косово.