Американская поэтесса Луиза Глюк стала лауреатом Нобелевской премии по литературе

В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии в области литературы. Награды удостоили американку Луизу Глюк.





По информации комитета, премия присуждена писательнице за «ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее».

77-летняя Луиза Глюк родилась в Нью-Йорке, сейчас живет в Кембридже. Лауреат многих американских литературных премий. Член Американской академии искусств и литературы. Первый сборник стихов издала в 1968 году.

По мнению букмекеров, в фаворитах были Мариз Конде из Гваделупы, Людмила Улицкая из России, Харуки Мураками из Японии, Маргарет Этвуд из Канады и Нгуги Ва Тхионго из Кении.

Фонд Нобеля был основан в 1900 году на завещании Альфреда Нобеля, изобретателя динамита.