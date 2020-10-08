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Американская поэтесса Луиза Глюк стала лауреатом Нобелевской премии по литературе

08.10.2020 15:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии в области литературы. Награды удостоили американку Луизу Глюк.

Американская поэтесса Луиза Глюк стала лауреатом Нобелевской премии по литературе

По информации комитета, премия присуждена писательнице за «ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее».

77-летняя Луиза Глюк родилась в Нью-Йорке, сейчас живет в Кембридже. Лауреат многих американских литературных премий. Член Американской академии искусств и литературы. Первый сборник стихов издала в 1968 году.

По мнению букмекеров, в фаворитах были Мариз Конде из Гваделупы, Людмила Улицкая из России, Харуки Мураками из Японии, Маргарет Этвуд из Канады и Нгуги Ва Тхионго из Кении.

Фонд Нобеля был основан в 1900 году на завещании Альфреда Нобеля, изобретателя динамита.

 
 
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В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии в области литературы. Награды удостоили американку Луизу Глюк.
 
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