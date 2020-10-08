|
Американская поэтесса Луиза Глюк стала лауреатом Нобелевской премии по литературе
Источник материала: Навiны
В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии в области литературы. Награды удостоили американку Луизу Глюк.
По информации комитета, премия присуждена писательнице за «ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее».
77-летняя Луиза Глюк родилась в Нью-Йорке, сейчас живет в Кембридже. Лауреат многих американских литературных премий. Член Американской академии искусств и литературы. Первый сборник стихов издала в 1968 году.
По мнению букмекеров, в фаворитах были Мариз Конде из Гваделупы, Людмила Улицкая из России, Харуки Мураками из Японии, Маргарет Этвуд из Канады и Нгуги Ва Тхионго из Кении.
Фонд Нобеля был основан в 1900 году на завещании Альфреда Нобеля, изобретателя динамита.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии в области литературы. Награды удостоили американку Луизу Глюк.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)