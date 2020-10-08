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Умер главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков

08.10.2020 15:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

8 октября после продолжительной болезни ушел из жизни главный тренер национальной сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков. Ему было 67 лет.

Умер главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков

Сборную Беларуси возглавлял с 2017 года, до этого более двадцати лет бы старшим тренером, всего отдал сборной Беларуси почти тридцать лет.

Воспитанниками Шершукова являются заслуженные мастера спорта Сергей Лавренов, Александр Анищенко, Геннадий Олещук, Анна Батюшко, Сергей Лагун, Вадим Стрельцов.

Родился в Хабаровске, но своим родным городом считал Новополоцк, где и будет похоронен.

 
 
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8 октября после продолжительной болезни ушел из жизни главный тренер национальной сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков. Ему было 67 лет.
 
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