Умер главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков

8 октября после продолжительной болезни ушел из жизни главный тренер национальной сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков. Ему было 67 лет.





Сборную Беларуси возглавлял с 2017 года, до этого более двадцати лет бы старшим тренером, всего отдал сборной Беларуси почти тридцать лет.

Воспитанниками Шершукова являются заслуженные мастера спорта Сергей Лавренов, Александр Анищенко, Геннадий Олещук, Анна Батюшко, Сергей Лагун, Вадим Стрельцов.

Родился в Хабаровске, но своим родным городом считал Новополоцк, где и будет похоронен.