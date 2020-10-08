В Витебске заметили военную технику, похожую на российскую. Рассказываем, что она там делает

Источник материала: Tut.by

Читатели прислали в редакцию видео, снятое в Витебске. На кадрах различима военная техника — грузовики и бронеавтомобили, причем приславший утверждает, что они российские. 42.TUT.BY разобрался в вопросе.

Вчера, 7 октября, около 23 часов в Витебске на улице Карла Маркса местные жители заметили колонну военной техники и сняли ее на видео.

Внимательно рассмотрев кадры, мы сделали вывод, что перед нами военные КамАЗы и бронеавтомобили «Тигр». Так как в белорусских силовых структурах «Тигров» всего несколько, и как минимум один из них принадлежит ОМОНу и покрашен в черный цвет — то можно сделать вывод, что перед нами военные России, а не Беларуси.

Об этом же нам написал читатель, приславший видео. По его словам, на одном автомобиле имелась надпись «Военная полиция г. Серпухов», а на другом — «Инженерные войска России». Читатели беспокоятся и интересуются, что именно российские силовики делают в белорусском городе.

За комментарием мы обратились в Министерство обороны. В ведомстве подтвердили, что мы не ошиблись в опознании, и перед нами действительно российские военные. Ничего страшного или экстраординарного в этом нет — эти части прибыли в нашу страну для участия в командно-штабном учении «Нерушимое братство-2020» с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности.

Учение пройдет с 12 по 16 октября и как раз в Витебской области — на полигоне «Лосвидо» 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Уже известно, что среди участников будут и полицейские (милицейские) силы, что объясняет присутствие российской военной полиции.

Всего в «Нерушимом братстве» в этом году поучаствует более 700 человек и больше 100 единиц военной и специальной техники, включая вертолеты и беспилотники. Известно, что участие примут Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.