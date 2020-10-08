Почему растет пивной живот и как от него избавиться

Источник материала: Tut.by

Действительно ли пивной живот растет от пива? И как от него избавиться? Сайт Кливлендской клиники ответил на популярный « Простой вопрос ».



Фото: pixabay.com

Откуда берется пивной живот?

Избыток любых калорий, будь то из-за алкоголя или сладостей или просто переедания, может привести к росту жира на животе. Так как среднее пиво может содержать более 150 ккал, с его частным употреблением суточный калораж (а вместе с ним и живот) может существенно подрасти.

Почему мужчины склонны «набирать» вес за счет живота?

В каждом конкретном случае речь идет о генетике, но в целом женская фигура чаще накапливает жир на руках, бедрах и ягодицах, а также на животе. А мужчины склонны запасать больше жира именно в области живота. Чем старше и мужчины, и женщины, тем выше у них шансы набрать вес именно за счет живота.

Что известно о возможном вреде пивного живота?

Он связан с повышенным риском различных проблем со здоровьем, включая диабет 2-го типа, гипертонию, сердечные заболевания, высокий уровень холестерина, эректильную дисфункцию, жировую болезнь печени, метаболический синдром и более высокую смертность.

Почему пивной живот становится твердым?

Человек с очень плотным пивным животом подвергается еще большему риску проблем со здоровьем: потому, что обычно это вызвано большим накоплением висцерального жира. Это жир, который находится в самих органах и между ними.

Что может быть первым шагом для того, кто хочет избавиться от пивного живота?

Волшебного средства не существует: для этого придется похудеть в целом. Расставание с лишними кило требует правильного питания в сочетании с регулярной физической активностью, чтобы образовался дефицит калорий. Пить меньше пива (и выбирать менее калорийное) может быть первым шагом на пути к этому.