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А это точно у нас? Топ-3 необычных дома белорусов, которые можно купить
Источник материала: Tut.by
Большую часть предложений на рынке усадебной недвижимости пока еще составляют дома, архитектура которых давно утратила свежесть. Неудивительно, что современные и стильные объекты на их фоне становятся еще заметнее. Иногда попадаются такие экземпляры, глядя на которые не верится, что это вообще построено у нас. Вот три классных примера, найденных на белорусском рынке недвижимости.
Дом в Тарасово
Дом строился из красного кирпича, в отделке вентилируемого фасада использовалась лиственница (фасад можно при желании покрасить). Площадь — 547 квадратных метров.
Во внутренней отделке дома хозяева сделали упор на экологичные материалы. На первом этаже расположены кухня-столовая, гостиная, спальня, санузел, летняя терраса. На втором — четыре спальни, два санузла, гардеробные и постирочная.
Продается объект за 500 тысяч долларов в эквиваленте.
Особняк в Ждановичах
Этот симпатичный дом был сложен из красного кирпича, а кровля накрыта гончарной французской черепицей, изготовленной во Франции. В отделке фасада использовалось дерево (массив дуба) и сталь, которая со временем покрывается патиной. В качестве остекления использовались деревянные окна из лиственницы с усиленными энергосберегающими стеклами.
Площадь дома — 309,5 квадратного метра. Отопление осуществляется газовым конденсационным котлом на газе. Весь первый этаж и санузел второго подогреваются теплым полом на воде. Спальные и прочие комнаты отапливаются от радиаторов. Предусмотрена рециркуляция водопровода, фильтрация.
Продается объект за 840 тысяч долларов в эквиваленте.
Дом в Тарасово с намеком на Швейцарию
Объект строился на сложном ландшафте, особенность которого, как видим, архитектор обратил в плюс. В итоге получился невероятный по дизайну и функциональный по своей сути дом площадью 287 квадратных метров.
В доме два уровня, три спальни, большая и очень светлая кухня-столовая, три санузла, комната отдыха, хозяйственное помещение, отдельно стоящий гараж. Изюминкой дома является терраса с остеклением в пол, которую можно использовать круглогодично и с которой открывается потрясающий вид на озеро.
Продается объект за 950 тысяч долларов в эквиваленте.
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Нашли три классных примера современных домов белорусов.
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