В Житковичском районе грузовик влетел в железобетонное ограждение, а оно травмировало рабочего

Источник материала: Tut.by

Мостовой мастер получил травмы в аварии, которая произошла 7 октября, около 14.50, в Житковичском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Установлено, что 59-летний водитель МАЗа ехал по трассе Р57 Кучино — Любань — Ветчин в направлении Житковичей. При проезде моста, на котором проводились ремонтные работы, он не учел боковой интервал и врезался в железобетонное ограждение, после чего автомобиль вылетел в кювет.

В результате ДТП ограждение сместилось и причинило телесные повреждения 49-летнему мостовому мастеру. Пострадавшего госпитализировали.





По предварительной информации, водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения.