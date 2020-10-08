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В Житковичском районе грузовик влетел в железобетонное ограждение, а оно травмировало рабочего

08.10.2020 15:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мостовой мастер получил травмы в аварии, которая произошла 7 октября, около 14.50, в Житковичском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Установлено, что 59-летний водитель МАЗа ехал по трассе Р57 Кучино — Любань — Ветчин в направлении Житковичей. При проезде моста, на котором проводились ремонтные работы, он не учел боковой интервал и врезался в железобетонное ограждение, после чего автомобиль вылетел в кювет.

В результате ДТП ограждение сместилось и причинило телесные повреждения 49-летнему мостовому мастеру. Пострадавшего госпитализировали.


По предварительной информации, водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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По предварительной информации, водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
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