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В Житковичском районе грузовик влетел в железобетонное ограждение, а оно травмировало рабочего
Источник материала: Tut.by
Мостовой мастер получил травмы в аварии, которая произошла 7 октября, около 14.50, в Житковичском районе. Об этом
Установлено, что 59-летний водитель МАЗа ехал по трассе Р57 Кучино — Любань — Ветчин в направлении Житковичей. При проезде моста, на котором проводились ремонтные работы, он не учел боковой интервал и врезался в железобетонное ограждение, после чего автомобиль вылетел в кювет.
В результате ДТП ограждение сместилось и причинило телесные повреждения 49-летнему мостовому мастеру. Пострадавшего госпитализировали.
По предварительной информации, водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения.
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По предварительной информации, водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения.
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