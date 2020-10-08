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Тихановская встретилась с президентом Словакии

08.10.2020 15:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская встретилась с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Встреча длилась 30 минут и прошла в теплой атмосфере.

«Светлану встретили как государственного лидера», - сообщает телеграм-канал Тихановской.

В ходе встречи Зузана Чапутова высказала поддержку беларусскому народу и поинтересовалась, каким образом могут выглядеть переговоры о новых выборах в Беларуси, а также какие страны могут участвовать в их медиации.

Тихановская в свою очередь рассказала о ситуации с политзаключёнными, а также о необходимости поддерживать студенческие и гуманитарные проекты и оказывать помощь раненым во время мирных протестов.

 
 
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Светлана Тихановская встретилась с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Встреча длилась 30 минут и прошла в теплой атмосфере.
 
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