Политик Анатолий Лебедько перестал выходить на связь

















— Уже больше часа мы не можем до него дозвониться — телефон недоступен. Он не пришел на встречу, которая была у него назначена, — сказал Козлов.





Задержан экс-лидер ОГП или нет в партии пока не знают.

Напомним, недавно Анатолий Лебедько вошел в команду Светланы Тихановской — он был назначен координатором Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к Конституции 1994 года.



