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Политик Анатолий Лебедько перестал выходить на связь
Источник материала: Партизан
Экс-лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько днем 8 октября перестал выходить на связь. Об этом
— Уже больше часа мы не можем до него дозвониться — телефон недоступен. Он не пришел на встречу, которая была у него назначена, — сказал Козлов.
Задержан экс-лидер ОГП или нет в партии пока не знают.
Напомним, недавно Анатолий Лебедько вошел в команду Светланы Тихановской — он был назначен координатором Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к Конституции 1994 года.
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Экс-лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько днем 8 октября перестал выходить на связь. Об этом TUT.BY рассказал глава ОГП Николай Козлов.
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