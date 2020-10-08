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Политик Анатолий Лебедько перестал выходить на связь

08.10.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько днем 8 октября перестал выходить на связь. Об этом TUT.BY рассказал глава ОГП Николай Козлов.





— Уже больше часа мы не можем до него дозвониться — телефон недоступен. Он не пришел на встречу, которая была у него назначена, — сказал Козлов.

Задержан экс-лидер ОГП или нет в партии пока не знают.
 
Напомним, недавно Анатолий Лебедько вошел в команду Светланы Тихановской — он был назначен координатором Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к Конституции 1994 года.
 
 
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Экс-лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько днем 8 октября перестал выходить на связь. Об этом TUT.BY рассказал глава ОГП Николай Козлов.
 
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