МВД подтвердило: Беларусь объявила Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск









РИА Новости подтвердила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. Информацию агентствуподтвердила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.





В среду МВД России объявило Тихановскую в розыск. Как пояснил адвокат Дмитрий Аграновский, это обычная уголовно-правовая практика - в рамках Союзного государства. По его словам, это не первый случай, когда Беларусь обращается к России за розыском своих граждан, также бывает и наоборот.





«Она объявлена в межгосударственный розыск, подтверждаю. Но в рамках какого дела - уточняйте в Следственном комитете Республики Беларусь», - сказала Чемоданова агентству.







