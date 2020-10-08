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МВД подтвердило: Беларусь объявила Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск

08.10.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство внутренних дел Беларуси объявило Светлану Тихановскую в международный розыск.



Информацию агентству РИА Новости подтвердила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

В среду МВД России объявило Тихановскую в розыск. Как пояснил адвокат Дмитрий Аграновский, это обычная уголовно-правовая практика - в рамках Союзного государства. По его словам, это не первый случай, когда Беларусь обращается к России за розыском своих граждан, также бывает и наоборот.

«Она объявлена в межгосударственный розыск, подтверждаю. Но в рамках какого дела - уточняйте в Следственном комитете Республики Беларусь», - сказала Чемоданова агентству.
 
 
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Министерство внутренних дел Беларуси объявило Светлану Тихановскую в международный розыск.
 
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