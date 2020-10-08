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Погода в СНГ: в Беларуси дождливо, в Таджикистане ждут заморозков

08.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, без осадков и тепло – в Москве в четверг температура воздуха прогреется до 20 градусов. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Алматы сегодня облачно, днем температура воздуха прогреется до 14 градусов, осадков не ожидается, передает Тимур Сандыбаев. Улицы города усыпаны не только желтой листвой, но и желудями. В зоопарке запустили акцию: плоды дуба в обмен на бесплатные билеты. Детям необходимо собрать три килограмма желудей, а взрослым семь. Запасы зоопарка уже пополнились на полтонны плодов. Желуди будут добавлять в рацион многих животных, таких как кабаны, маралы и олени.

На большей части Беларуси сегодня дождливо, но тепло, сообщает из Минска Ольга Баранова. Воздух прогреется до 19 градусов. Чтобы не дать шанса осенней хандре, специалисты рекомендуют больше гулять в парках. А Минприроды предлагает белорусам не только любоваться красивыми деревьями, но и сажать новые. До конца месяца в стране проходит экологическая акция. Присоединиться может каждый. Места для высадки саженцев и кустарников определяют природоохранные ведомства. Будет и единый день озеленения.

Сегодня в Душанбе солнечно и еще достаточно тепло – плюс 24, передает Абубакр Файзуллоев. Но уже завтра в Таджикистане ожидается резко неустойчивая погода и понижение дневной температуры на 6-8 градусов. Агентство по гидрометеорологии предупреждает, что к концу недели в отдельных горных сельскохозяйственных районах ночью возможны заморозки. Фермерам необходимо успеть убрать весь урожай, так как низкая температура губительна для овощей и фруктов.



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Теги: Минск
 
 
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В Алматы – комфортная погода для помощи обитателям зоопарка: горожане собирают для них желуди.
 
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