Источник материала: Myfin

​BELARUS BEAUTY AWARDS: ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК

Благодаря партнерам участие для номинантов категорий «Здоровье», «Фитнес», «Красота» является бесплатным. Для участия номинантам необходимо в срок не позднее 23 октября 2020 г. заполнить заявку на сайте премии.



Ознакомиться с презентацией категории «Здоровье»







Ознакомиться с презентацией категории «Фитнес»







Ознакомиться с презентацией категории «Красота»





Среди нововведений премии 2020 года – аналитика аудитории, которая принимает участие в голосовании. Так при авторизации интернет-пользователям будет предложено ответить на ряд коротких вопросов, которые позволят составить подробный портрет аудитории.



Верификация интернет-пользователей будет проведена при помощи смс (на указанный при авторизации номер телефона будет отправлен короткий код). Организаторы гарантируют, что не станут передавать номера телефонов третьим лицам, а также использовать их в рассылках. Все расходы по обеспечению смс-верификации несут организаторы.

Официальным лицом Belarus Beauty Awards 2020 является модель Вероника Коробко, которая приняла участие в имиджевой съёмке проекта. Организаторы акцентировали внимание на новой награде премии, которая каждый год меняет цветочный элемент. В 2020 году фирменная статуэтка будет украшена желтым цветком.

Особое место среди конкурсных номинаций занимает категория «Косметический продукт». Организаторы отметили повышенный спрос к данной категории со стороны потребителей, поэтому в этом году было принято решение о расширении категории и приглашении к участию как белорусских, так и зарубежных производителей. Победители категории «Косметический продукт» войдут в фирменный Beauty Box Belarus Beauty Awards. Кстати, три фирменных бокса с хитами белорусской и зарубежной косметики будут разыграны среди интернет-пользователей, которые примут участие в голосовании. Также в 2020 году расширена категория «Здоровье». Теперь она включает подкатегорию «Средства личной гигиены». С полным перечнем номинаций данной подкатегории можно ознакомиться в презентации.

Организатор премии: GUARDO

Технический партнер: МЕДИА ЛАЙН

Официальный партнер категории КРАСОТА: SCARLETT TOP STYLE

Официальный партнер категории ФИТНЕС: ВИТЬБА ACTIVE

Официальный партнер категории ЗДОРОВЬЕ: ФАМВИТАЛЬ

Партнер категории ЗДОРОВЬЕ: ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ

Официальный партнер категории КОСМЕТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ: 21VEK.BY