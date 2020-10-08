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BELARUS BEAUTY AWARDS: ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК
Источник материала: Myfin
Благодаря партнерам участие для номинантов категорий «Здоровье», «Фитнес», «Красота» является бесплатным. Для участия номинантам необходимо в срок не позднее 23 октября 2020 г. заполнить заявку на сайте премии.
Среди нововведений премии 2020 года – аналитика аудитории, которая принимает участие в голосовании. Так при авторизации интернет-пользователям будет предложено ответить на ряд коротких вопросов, которые позволят составить подробный портрет аудитории.
Верификация интернет-пользователей будет проведена при помощи смс (на указанный при авторизации номер телефона будет отправлен короткий код). Организаторы гарантируют, что не станут передавать номера телефонов третьим лицам, а также использовать их в рассылках. Все расходы по обеспечению смс-верификации несут организаторы.
Официальным лицом Belarus Beauty Awards 2020 является модель Вероника Коробко, которая приняла участие в имиджевой съёмке проекта. Организаторы акцентировали внимание на новой награде премии, которая каждый год меняет цветочный элемент. В 2020 году фирменная статуэтка будет украшена желтым цветком.
Особое место среди конкурсных номинаций занимает категория «Косметический продукт». Организаторы отметили повышенный спрос к данной категории со стороны потребителей, поэтому в этом году было принято решение о расширении категории и приглашении к участию как белорусских, так и зарубежных производителей. Победители категории «Косметический продукт» войдут в фирменный Beauty Box Belarus Beauty Awards. Кстати, три фирменных бокса с хитами белорусской и зарубежной косметики будут разыграны среди интернет-пользователей, которые примут участие в голосовании.
Также в 2020 году расширена категория «Здоровье». Теперь она включает подкатегорию «Средства личной гигиены». С полным перечнем номинаций данной подкатегории можно ознакомиться в презентации.
*партнерский материал
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В период с 1 по 30 ноября на сайте bba.by пройдёт онлайн-голосование за номинантов премии Belarus Beauty Awards. Среди участников салоны красоты, фитнес-клубы, медицинские...
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