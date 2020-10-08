Apple требует заблокировать в Telegram каналы, где выкладывают личные данные белорусских силовиков

Источник материала: Onliner

Павел Дуров в своем официальном Telegram-канале рассказал о том, что Apple потребовала от администрации мессенджера удаления трех каналов, связанных с белорусскими протестами. На этих каналах публикуется личная информация силовиков, чиновников и других людей, которые связаны с подавлением протестов в стране.

— Они обеспокоены тем, что публикация личных данных сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие, — объясняет Дуров позицию Apple. — Я думаю, что эта ситуация не черно-белая, и скорее оставил бы каналы, но, как правило, Apple в таких ситуациях не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram.

Дуров предположил, что на iOS в «телеге» эти каналы станут недоступны. Но они останутся доступными на других платформах.

Стоит отметить, что распространением личной информации занимается не только сторона протестующих, но и сторона пропаганды. Несколько Telegram-каналов, которые критикуют протесты, регулярно публикуют личную информацию активистов, журналистов независимых СМИ, протестующих. При этом информация является максимально полной. Фигурируют как номера мобильных телефонов, так и дата рождения, полные ФИО, место работы, адреса регистрации, регистрационные номера и марки автомобилей.