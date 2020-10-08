На витебской трассе Lexus насмерть сбил двух пешеходов

Источник материала: Onliner

Наш читатель Сергей рассказал корреспонденту Onliner о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня на трассе М3 (Минск—Витебск), недалеко от столицы. По его словам, водитель автомобиля Lexus сбил двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть вне отведенного для этого места.

ДТП случилось недалеко от Боровлян, рядом с загородным кафе.

Свидетель рассказал, что пешеходы лежат на разделительной полосе без движения. На дороге рассыпалось содержимое пакетов, которые несли с собой эти люди.

— Пешеходов сбил Lexus, который двигался в направлении Минска, — сообщил Сергей. — Ни ГАИ, ни скорой помощи еще не было.





В ГАИ Минской области корреспонденту Onliner подтвердили факт ДТП и гибели пешеходов. На место выбыла следственно-оперативная группа.

























Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by .