Как наладить контакт с кошкой? Ученые экспериментально подтвердили один способ

Источник материала: Onliner

У кошек репутация неприветливых питомцев. Особенно в сравнении с экспрессивными собаками. Но, возможно, вы просто не так выходите с ними на контакт. Нужно использовать их инструментарий общения. Психологи экспериментальным путем подтвердили один из эффективных способов настроить кошку на позитивный контакт с человеком. Нужно просто улыбаться им, но не по-человечески.

На кошачьем языке под улыбку скорее подходят слегка прищуренные глаза и медленное моргание. Наблюдая за взаимодействием кошек и людей (как знакомых, так и нет), ученые пришли к выводу, что такое «выражение» глаз располагает кошек к двуногим.

Если у вас есть кошка, то вы могли наблюдать это выражение их мордочки с частично закрытыми глазами, когда они медленно моргают. Оно возникает обычно, когда кошка максимально спокойна, расслаблена и довольна. Это выражение и можно рассматривать как своего рода улыбку.

Группа психологов из Университета Сассекса в Великобритании поставила два эксперимента. В первом хозяева 21 кошки копировали это выражение: смотрели на них и медленно моргали, когда кошка обращала на них внимание. Камеры в комнате записывали лицо владельца и кошки. Результаты эксперимента показали, что кошки с большей вероятностью будут медленно моргать своим людям в ответ по сравнению с состоянием, когда хозяева просто таращатся на них.

В другом эксперименте 24 кошки взаимодействовали с незнакомцем. Он медленно и умиротворенно моргал кошкам. Обнаружилось, что после такого ритуала кошки с большей вероятностью начинали «улыбаться» в ответ и с большей охотой шли на контакт.

— И это то, что вы можете попробовать с собственной кошкой дома или с кошками, которых встретите на улице. Это отличный способ укрепить вашу связь с кошками. Попробуйте сузить глаза, как при расслабленной улыбке, а затем закройте их на пару секунд. Вы обнаружите, что они сами ответят так же, и вы сможете начать своего рода беседу, — говорит психолог Карен Маккомб.