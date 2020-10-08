ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как наладить контакт с кошкой? Ученые экспериментально подтвердили один способ

08.10.2020 16:03 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

У кошек репутация неприветливых питомцев. Особенно в сравнении с экспрессивными собаками. Но, возможно, вы просто не так выходите с ними на контакт. Нужно использовать их инструментарий общения. Психологи экспериментальным путем подтвердили один из эффективных способов настроить кошку на позитивный контакт с человеком. Нужно просто улыбаться им, но не по-человечески.

На кошачьем языке под улыбку скорее подходят слегка прищуренные глаза и медленное моргание. Наблюдая за взаимодействием кошек и людей (как знакомых, так и нет), ученые пришли к выводу, что такое «выражение» глаз располагает кошек к двуногим.

Если у вас есть кошка, то вы могли наблюдать это выражение их мордочки с частично закрытыми глазами, когда они медленно моргают. Оно возникает обычно, когда кошка максимально спокойна, расслаблена и довольна. Это выражение и можно рассматривать как своего рода улыбку.

Группа психологов из Университета Сассекса в Великобритании поставила два эксперимента. В первом хозяева 21 кошки копировали это выражение: смотрели на них и медленно моргали, когда кошка обращала на них внимание. Камеры в комнате записывали лицо владельца и кошки. Результаты эксперимента показали, что кошки с большей вероятностью будут медленно моргать своим людям в ответ по сравнению с состоянием, когда хозяева просто таращатся на них.

В другом эксперименте 24 кошки взаимодействовали с незнакомцем. Он медленно и умиротворенно моргал кошкам. Обнаружилось, что после такого ритуала кошки с большей вероятностью начинали «улыбаться» в ответ и с большей охотой шли на контакт.

— И это то, что вы можете попробовать с собственной кошкой дома или с кошками, которых встретите на улице. Это отличный способ укрепить вашу связь с кошками. Попробуйте сузить глаза, как при расслабленной улыбке, а затем закройте их на пару секунд. Вы обнаружите, что они сами ответят так же, и вы сможете начать своего рода беседу, — говорит психолог Карен Маккомб.

Наполнитель Кошкина Полянка Силикагелевый (без запаха) 3.8 л
силикагель, 3.8 л
8,90 р.
4 предложения
Туалеты, наполнители, подгузники для животных в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У кошек репутация неприветливых питомцев. Особенно в сравнении с экспрессивными собаками. Но, возможно, вы просто не так выходите с ними на контакт. Нужно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Поляки назвали «вопиющую ошибку» при варке картофеля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus
08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика