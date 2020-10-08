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Как наладить контакт с кошкой? Ученые экспериментально подтвердили один способ
Источник материала: Onliner
У кошек репутация неприветливых питомцев. Особенно в сравнении с экспрессивными собаками. Но, возможно, вы просто не так выходите с ними на контакт. Нужно использовать их инструментарий общения. Психологи экспериментальным путем подтвердили один из эффективных способов настроить кошку на позитивный контакт с человеком. Нужно просто улыбаться им, но не по-человечески.
На кошачьем языке под улыбку скорее подходят слегка прищуренные глаза и медленное моргание. Наблюдая за взаимодействием кошек и людей (как знакомых, так и нет), ученые пришли к выводу, что такое «выражение» глаз располагает кошек к двуногим.
Если у вас есть кошка, то вы могли наблюдать это выражение их мордочки с частично закрытыми глазами, когда они медленно моргают. Оно возникает обычно, когда кошка максимально спокойна, расслаблена и довольна. Это выражение и можно рассматривать как своего рода улыбку.
Группа психологов из Университета Сассекса в Великобритании
В другом эксперименте 24 кошки взаимодействовали с незнакомцем. Он медленно и умиротворенно моргал кошкам. Обнаружилось, что после такого ритуала кошки с большей вероятностью начинали «улыбаться» в ответ и с большей охотой шли на контакт.
— И это то, что вы можете попробовать с собственной кошкой дома или с кошками, которых встретите на улице. Это отличный способ укрепить вашу связь с кошками. Попробуйте сузить глаза, как при расслабленной улыбке, а затем закройте их на пару секунд. Вы обнаружите, что они сами ответят так же, и вы сможете начать своего рода беседу, — говорит психолог Карен Маккомб.
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У кошек репутация неприветливых питомцев. Особенно в сравнении с экспрессивными собаками. Но, возможно, вы просто не так выходите с ними на контакт. Нужно...
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