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Экоактивистка Марина Дубина осуждена на 13 суток ареста

08.10.2020 16:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экологическая активистка, юрист и исполнительный директор общественного объединения «Экодом» Марина Дубина осуждена на 13 суток административного ареста, сообщает в своем телеграм-канале правозащитный центр «Весна».

Экоактивистка Марина Дубина осуждена на 13 суток ареста

Повторное судебное разбирательство состоялось 8 октября в суде Центрального района Минска. Дубиной вменяли правонарушение по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Процесс вела судья Юлия Густырь.

Марину Дубину задержали 6 октября около 16.00 на улице Куйбышева в Минске рядом с автобусной остановкой около завода «Горизонт». До суда она была помещена в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина.

Первое разбирательство по делу состоялось 7 октября в суде Центрального района столицы. Дубиной вменялось то, что вечером 23 сентября она якобы приняла участие в несанкционированном шествии на столичном проспекте Победителей, шла по проезжей части, размахивала флагом, выкрикивала лозунги.

Опрос экоактивистки производился по видеосвязи, сама она во время судебного заседания находилась в изоляторе. Дубина с содержанием протокола не согласилась в полном объеме, поскольку в тот день она была в Бресте.

Ее адвокат ходатайствовал о приобщении к делу заявлений о вызове свидетелей из Бреста, которые бы могли подтвердить слова ее подзащитной, о запросе видеозаписей с места, где она могла быть запечатлена. Судья отклонила все эти ходатайства, и адвокат заявил суду отвод.

После перерыва судья отклонила отвод и объявила о направлении протокола на доработку.

«Экодом» — одна из старейших некоммерческих экологических организаций Беларуси, основанная в 1996 году для продвижения экологически дружественного образа жизни и идей устойчивого развития. «Экодом» вместе с другими общественными активистами выступает против строительства в Бресте аккумуляторного завода.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Экологическая активистка, юрист и исполнительный директор общественного объединения «Экодом» Марина Дубина осуждена на 13 суток административного ареста,...
 
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