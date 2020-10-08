Что происходит на границе

По состоянию на 16:00 на белорусско-литовском и белорусско-латвийском участках границе скопилось около 600 большегрузных автомобилей.





Так, своего выезда в Литву ожидает более 380 фур:

«Бенякони» — более 160;

«Каменный Лог» — более 130;

«Привалка» — более 50;

«Котловка» — более 40.

Как отметили в ГПК, на латвийском направлении свою очередь для прохождения таможенного контроля ожидает более 210 грузовиков: