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Что происходит на границе

08.10.2020 16:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По состоянию на 16:00 на белорусско-литовском и белорусско-латвийском участках границе скопилось около 600 большегрузных автомобилей.

Что происходит на границе

Так, своего выезда в Литву ожидает более 380 фур:

  • «Бенякони» — более 160;
  • «Каменный Лог» — более 130;
  • «Привалка» — более 50;
  • «Котловка» — более 40.

Как отметили в ГПК, на латвийском направлении свою очередь для прохождения таможенного контроля ожидает более 210 грузовиков:

  • «Урбаны» — более 130;
  • «Григоровщина» — более 80.
 
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По состоянию на 16:00 на белорусско-литовском и белорусско-латвийском участках границе скопилось около 600 большегрузных автомобилей.
 
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