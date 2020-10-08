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Что происходит на границе
Источник материала: Навiны
По состоянию на 16:00 на белорусско-литовском и белорусско-латвийском участках границе скопилось около 600 большегрузных автомобилей.
Так, своего выезда в Литву ожидает более 380 фур:
Как отметили в ГПК, на латвийском направлении свою очередь для прохождения таможенного контроля ожидает более 210 грузовиков:
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По состоянию на 16:00 на белорусско-литовском и белорусско-латвийском участках границе скопилось около 600 большегрузных автомобилей.
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