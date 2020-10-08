МВД России прокомментировало объявление в розыск Тихановской

Уголовных дел в отношении Светланы Тихановской правоохранительными органами Российской Федерации не возбуждалось, говорится в сообщении на официальном сайте МВД РФ.





Тихановская внесена в базу разыскиваемых лиц на основании соглашений в рамках СНГ.

«Ее присутствие в базе разыскиваемых лиц, размещенной на сайте МВД России, объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение Межгосударственного информационного банка, который функционирует на основании соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенных в рамках СНГ. Этот банк формируется в соответствии с регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц, утвержденным в 2015 году решением Совета глав правительств СНГ», — говорится в сообщении МВД России.