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Соратники Лебедько сообщили о его возможном задержании

08.10.2020 16:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Соратники бывшего лидера Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолия Лебедько сообщили о его возможном задержании.

Соратники Лебедько сообщили о его возможном задержании

Как рассказал БелаПАН председатель ОГП Николай Козлов, Лебедько не пришел на назначенную встречу и с ним уже около полутора часов не могут связаться по телефону — номер недоступен.

«Мы считаем, что его могли задержать. А учитывая атмосферу в стране, в которой мы все живем, это первое, что приходит в голову», — сказал Козлов.

По его словам, родные Лебедько тоже не знают, где он находится.

На вопрос, что могло стать поводом для задержания политика, Козлов ответил: «Как мы знаем, сейчас особо не нужны причины для задержаний, а Анатолий Лебедько — яркий общественный деятель, политик, яркий блогер. Он говорит то, что считает нужным, и это не нравится людям, которые пытаются держаться у власти. Думаю, в этом причина».

Бывший председатель ОГП, депутат Верховного совета Беларуси 12-го и 13-го созывов Анатолий Лебедько сейчас возглавляет центр исследований и прогнозов развития «Европейский диалог». Он также является координатором Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений в Конституцию в редакции 1994 года.

5 октября стало известно, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назначила Лебедько одним из своих представителей по конституционной реформе.

 
 
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Соратники бывшего лидера Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолия Лебедько сообщили о его возможном задержании.
 
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