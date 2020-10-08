Сколько «тунеядцев» находят власти, кого по ошибке включают и сколько человек платит за воду по полной

Источник материала: Tut.by

Власти продолжают выявлять «тунеядцев», но по-прежнему не озвучивают их общее число. В начале ноября должны обновить базу незанятого в экономике населения. Тем временем «тунеядские» комиссии разместили графики работы в октябре-декабре, а в базу по-прежнему ошибочно зачисляют людей, в том числе студентов и солдат-срочников. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько «иждивенцев» находят и сколько из них облагают платежами за горячую воду по полным тарифам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Власти не озвучивают общее число человек, которые попали в базу незанятого в экономике населения. В том числе по этой причине в тексте собрана информация с данными по количеству «тунеядцев» в регионах на разные даты. Все данные мы взяли из открытых источников — сайтов исполкомов и СМИ.

Сколько человек записывают в «тунеядцы» и сколько из них оплачивает горячую воду по полным тарифам

Напомним, с января 2019 года те, кого отнесли к «иждивенцам», по полным тарифам оплачивают горячее водоснабжение. Планируется , что с 1 мая 2021 года те, кто попал в базу не занятого в экономике населения, будут оплачивать по полным тарифам также газоснабжение и теплоснабжение.

В некоторых городах и районах, озвучивая количество людей в базе трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включают в их число в том числе владельцев приусадебных участков, родителей детей до 7 лет. Когда же «минусуют» эти категории, то общее число «тунеядцев» становится заметно меньше.

К примеру, в Гомельской области на 14 февраля 2019 года количество включенных в базу данных трудоспособных граждан, которые не заняты в экономике, составило 81 505 человек, в том числе плательщиков жилищно-коммунальных услуг — 20 783. Но база заметно сократилась, когда из нее исключили многодетных, семьи с детьми до 7 лет и тех, у кого есть земельные участки, — до 66 557 человек. Из них 13 773 — плательщики ЖКУ, в том числе 9131 человек получали услугу горячего водоснабжения.

В Центральном районе Гомеля в конце июля насчитали 621 человека, которые не только попали в «тунеядскую» базу, но и должны были по полному тарифу оплачивать горячую воду, сообщает newsgomel.by. А в Новобелицком районе Гомеля по итогам второго квартала — 395 человек .

В Витебской области изначально в базу «тунеядцев» попало порядка 78 тысяч человек. Позже ее почистили , исключили в том числе плательщиков единого налога.

В Брестской области на 28 февраля прошлого года было 56,5 тысячи человек. Это без учета тех, у кого есть дети до 7 лет, а также тех, кто владеет земельными участками. Больше всего — в Бресте, Барановичах, Пинске.

В Бобруйске в список тех, кто с 1 июля этого должен был оплачивать полную стоимость потребленной горячей воды, включили 2088 человек, сообщается на сайте горисполкома.

В марте этого года сообщалось , что базу трудоспособных граждан, которые не заняты в экономике по Ветковскому району, включили 1327 человек, из которых после проверки 953 исключили (это многодетные, родителей детей до 7 лет и те, у кого есть земельные участки). «Оставшиеся 374 человека, 18 из которых являлись потенциальными плательщиками услуг ЖКХ по несубсидируемым тарифам, в индивидуальном порядке подтвердили свою занятость», — сообщало издание «Голос Ветковщины».

В Бешенковичском районе на 10 февраля этого года в базе было 1202 жителя. «882 из них комиссия признала занятыми. В основном это владельцы земельных участков, используемых для ведения подсобного хозяйства и обслуживания жилого дома, те, кто воспитывает детей до 7 лет, имеет 3-х и более детей, а также работающие или те, которые учатся за пределами Беларуси», — говорилось на сайте райисполкома со ссылкой на районную газету. То есть в число «тунеядцев» попало 320 человек.

Посмотреть подробнее, сколько «тунеядцев» находят в разных районах и городах «В базе данных не занятых в экономике численность трудоспособных граждан составляет 1788 человек, из них заняты в экономике 1165 человек (по всей видимости, имеется ввиду, что эти люди смогли подтвердить, что не подпадают под действие декрета, к примеру, наличием приусадебного участка. — Прим. ред.), не занятых в экономике 623 человека», — сообщал в мае Березинский райисполком. При этом за горячую воду во втором квартале этого года по полным тарифам платили 8 человек из базы. В Ивановском районе, как сообщалось в июне этого года, в базу данных трудоспособных, не занятых в экономике, включили 2804 человека. «С начала года проведено 17 заседаний комиссии, по итогам работы которых 1164 гражданина признаны занятыми в экономике, либо не являющимися незанятыми, 10 человек признаны находящимися в трудной жизненной ситуации», — сообщило издание «Янаўскі край». При этом в первом квартале горячую воду оплачивали по полным тарифам 18 человек из базы, а во втором — 23. В Чериковсковском районе таких плательщиков в прошлом году В Мостовском районе в июле прошлого года сообщали , в первом полугодии не работали 1703 человека, но 1155 человек признали занятыми в экономике. Соответственно, около 550 человек сочли незанятыми. При этом 117 человек признали плательщиками коммунальных услуг по водоснабжению по полной стоимости. В Жодино в марте этого года в базе незанятого в экономике населения значился 2321 человека, из которых 320 — плательщики ЖКУ. Для сравнения: на начало 2019-го в базе был 3501 человек, из них 477 — плательщики ЖКУ. Для сравнения: в начале 2019-го в базе данных неработающих трудоспособных был 3501 жодинец. Во втором квартале этого года в Светлогорском районе в базе данных не занятых в экономике числилось 7459 человек, которые проживают в этом районе, а в третьем — 6847. «А в списке граждан, которые оплачивают горячее водоснабжение по повышенным тарифам, насчитывается 789 человек. Большинство из них работают неофициально, поэтому и не могут подтвердить свою занятость», — сообщается на сайте Светлогорского райисполкома. В Копыльском районе в начале этого года в базе было 569 человек, временно не занятых в экономике, из них более 200 человек не проживало в районе либо работали за границей. Как сообщается на сайте райисполкома по итогам работы комиссии в 2019 году, 13 человек включили в список тех, кто должен оплачивать горячую поду по полному тарифу. В Смолевичском районе в начале этого года в базу было включено 2727 человек. В марте этого года сообщалось, что в Дрибинском районе в базе данных неработающих трудоспособных было 1188 человек, из них 73 — плательщики ЖКУ. При этом за горячую воду по экономически обоснованному тарифу платили 4 человека. И если бы на тот момент попавшим в базу нужно было по полной стоимости рассчитываться также за газ и отопление, то это пришлось бы делать, предположительно, 23 и 20 человекам соответственно. Для сравнения: 1 июня 2019 года в Дрибинском районе в базе значился 1017 человек. В октябре прошлого года сообщалось , что в республи­канской базе данных не занятых в экономике значилось 7918 жителей Лиды и Лидского района. Из них 614 человек оплачивали услугу горячего водоснабжения по полному тарифу. В Ветковском районе на 14 января прошлого года года в базе значилось 787 человек. Оплачивать горячую воду по полному тарифу нужно было почти 60 человекам.

Как часто собираются «тунеядские» комиссии и сколько людей обращается

Заседания «тунеядских» комиссий, как правило, проводят дважды в месяц. К примеру, в Березинском районе было 12 заседаний, обратилось 49 человек (причем 46 из них сделали это в январе-марте ). За весь 2019 год в комиссию пришло 186 человек.

В Бобруйске начала года провели 18 заседаний комиссии, оказали содействие в трудоустройстве 69 человекам (данные на 18 сентября). «С 1 января 2020 года в комиссию обратилось более 540 граждан по вопросам разъяснения норм декрета № 3, порядка отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике. Принято более 720 заявлений от граждан, работающих за границей, занимающихся огородничеством на приусадебных участках, зарегистрированных ремесленниками, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — сообщается на сайте горисполкома.

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График работы «тунеядских» комиссий можно посмотреть на сайтах городских и районных исполкомов. В Бобруйске, к примеру, заседания в октябре-декабре будут проводить дважды в месяц — в первую и третью среду, а в Новополоцке — первую и третью пятницу, в Центральном районе Минска — в первый и третий понедельник.

При этом есть также график приема граждан членами постоянных комиссий.

Кого по ошибке включают в базу

Тем временем в базу по-прежнему ошибочно включают некоторых людей, в том числе студентов и солдат-срочников.

«Не менее важным стало решение комиссии об исключении граждан из списка базы данных не занятых в экономике, ошибочно внесенных согласно недостоверным сведениям. Такими стали студенты и молодые люди, проходящие срочную военную службу в рядах Вооруженных Сил. В этом квартале в базу данных не занятых в экономике ошибочно было внесено 75 человек. Все они единогласным решение комиссии автоматически исключены из „черного“ списка», — сообщал в сентябре этого года Светлагорский райиспоком со ссылкой на районную газету.

В Мостовском районе в июле прошлого года в комиссии отмечали недостатки в работе. «В базе есть данные о молодых людях, которые являются студентами, а также умершие граждане. Плохо отработаны данные о гражданах, признанных судом недееспособными», — писала в июле 2019 года районная газета «Зара над Нёманам».

Чиновники обещали «почистить» базу, исключить тех, кто попал по ошибке и кто подтвердит занятость. Дело в том, что после запуска базы не занятых в экономике « обнаружилось много ошибок », начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные , и пенсионеры . Как сообщало издание mlyn.by, также встречались истории, когда человек давно уехал за границу или его уже нет в живых, а в базу тунеядцев он все равно попал. В базу включили девушку, которая 20 лет назад погибла в давке на Немиге.

При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Власти не раскрывают эту информацию.

Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявляла , что в базе не занятых в экономике числятся около 500 тысяч человек. Откуда нашли столько иждивенцев и кто попал в эту базу, министр не уточняла. Ирина Костевич также не пояснила, включают ли в их число родителей детей до 7 лет и тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки. Если учитывать эти категории, то получаются одни цифры, а если не учитывать, то меньше. К концу февраля 2019 года число не занятых в экономике сократилось , по данным Минтруда, до «чуть более 425 тысяч человек». При этом ранее в ведомстве прогнозировали число не занятых в экономике вдвое меньше — около 250 тысяч.

Сколько человек входит в комиссии

Зависит от населенного пункта. К примеру, в Бобруйске в комиссии значится почти 20 человек, среди них представители горисполкома, налоговой, официального профсоюза, управления внутренних дел, больницы.

В комиссию Новобелецкого района Гомеля включили 24 человека.

Какая разбежка за оплату горячей воды «тунеядцами» и «нетунеядцами»

Субсидируемые тарифы на подогрев воды составляет 20,6216 рубля за 1 Гкал, а экономически обоснованный — 92,25 рубля за 1 Гкал. То есть полный тариф почти в 4,7 раза выше.

Власти ранее прогнозировали , что «тунеядские» жировки получит порядка 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры. Однако власти не рассказывают не только то, сколько человек в базе, но и то, сколько из них оплачивают горячую воду по полным тарифам.

В некоторых районах не оказалось среди тех, кто попал в базу, плательщиков за потребленную воду. В феврале прошлого года сообщалось, что такая ситуация была , к примеру, в Лельчицком районе. Такая же ситуация была в Браславском, Лиозненском, Малоритском районах.

В августе прошлого года сообщалось, что в базу внесли 2530 человек из Мостовского района. Из них 1291 человека позже признали занятым в экономике. Платить по полному тарифу за горячую воду нужно был 105 человекам. Позже в Мостовском ЖКХ рассказали, что 11 из этих людей — постоянные неплательщики за ЖКУ. За горячее водоснабжение за 9 месяцев 2019 года не занятые в экономике оплатили на 1800 рублей больше, чем если бы рассчитывали по льготному тарифу.