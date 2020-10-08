Павел Дуров: Apple требует закрыть Telegram-каналы по деанонимизации белорусских силовиков

Источник материала: Tut.by

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил , что Apple требует закрыть три Telegram-канала, где выкладываются личные данные белорусских силовиков.



Изображение: freestocks / unsplash.com

По словам Дурова, Apple беспокоит то, что публикация личной информации «может спровоцировать насилие» по отношению к деанонимизированным лицам.

«Я считаю, что это не черно-белая ситуация, и я предпочел бы оставить каналы в покое, но обычно Apple не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в подобных ситуациях. К сожалению, я предполагаю, что эти каналы в конечном итоге будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах», — написал Дуров, добавив, что каждый может высказать свое мнение в комментариях к посту , если он будет придерживаться темы и станет использовать английский язык.