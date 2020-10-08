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На трассе М3 под Минском Lexus насмерть сбил двух пешеходов
Источник материала: Tut.by
Два пешехода погибли под колесами автомобиля на витебской трассе, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.
Происшествие случилось днем 8 октября на трассе М3 вблизи Боровлян. По информации очевидцев, ехавший в направлении столицы Lexus сбил двух пешеходов.
В результате ДТП оба пешехода от полученных травм умерли на месте происшествия.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
(Будет дополнено.)
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Происшествие случилось днем 8 октября на трассе М3 вблизи Боровлян.
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