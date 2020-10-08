На трассе М3 под Минском Lexus насмерть сбил двух пешеходов

Источник материала: Tut.by

Два пешехода погибли под колесами автомобиля на витебской трассе, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.



Фото читателя TUT.BY

Происшествие случилось днем 8 октября на трассе М3 вблизи Боровлян. По информации очевидцев, ехавший в направлении столицы Lexus сбил двух пешеходов.

В результате ДТП оба пешехода от полученных травм умерли на месте происшествия.



Фото читателя TUT.BY

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

(Будет дополнено.)