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На трассе М3 под Минском Lexus насмерть сбил двух пешеходов

08.10.2020 16:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два пешехода погибли под колесами автомобиля на витебской трассе, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.


Фото читателя TUT.BY

Происшествие случилось днем 8 октября на трассе М3 вблизи Боровлян. По информации очевидцев, ехавший в направлении столицы Lexus сбил двух пешеходов.

В результате ДТП оба пешехода от полученных травм умерли на месте происшествия.


Фото читателя TUT.BY

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

(Будет дополнено.)

 
 
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Происшествие случилось днем 8 октября на трассе М3 вблизи Боровлян.
 
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