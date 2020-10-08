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«Мы справляемся, и вы справитесь». 6 смелых женщин оставили в камере на Окрестина мощное послание

08.10.2020 16:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В сети появилось короткое, но очень мощное послание, которое беларуски оставили в камере на Окрестина тем, кто придет на их место. Мы обязаны показать его вам. 

«Нас забрали в среду, за Колесникову. Дали от 7 до 9 суток. Пробыли на Окрестина 2,5 дня. Сейчас увозят в Жодино. Держитесь тут! Мы справляемся, и вы справитесь! Берегите себя и берегитесь бровиста, он – зверь. 

Мы вас любим, люди Беларуси. И мы обязательно победим.  6 смелых женщин из камеры 24». 

 
 
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В сети появилось короткое, но очень мощное послание, которое беларуски оставили в камере на Окрестина тем, кто придет на их место. Мы обязаны показать его вам.  ...
 
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