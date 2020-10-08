Apple требует от Павла Дурова закрыть крупные телеграм-каналы, где беларусы деанонят силовиков

Источник материала: KYKY

Компания Apple требует от Павла Дурова отключить крупные телеграм-каналы, где беларусы деанонят силовиков и не только. Об этом Дуров написал в своем блоге.

Речь идет о каналах «Каратели Беларуси» (@karatelibelarusi), «Чат группы Каратели» (@chatpartizan), «Все нарушения!» (@belarusassholes), суммарное число их подписчиков около 100 тысяч.

По словам Дурова, в Apple беспокоятся из-за публикаций личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов: эти данные могут спровоцировать насилие.

Сам основатель Telegram, по его словам, предпочел бы проигнорировать обращениеApple, но предполагает, что на iOS каналы все же заблокируют — хотя они и останутся доступны на других платформах.