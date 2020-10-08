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Apple потребовала от Дурова закрыть 3 телеграм-канала с данными белорусских силовиков

08.10.2020 16:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Apple требует закрыть три тelegram-канала, используемых народом Беларуси для раскрытия данных о своих оппонентах.

«Их обеспокоенность сводится к тому, что публикация личной информации о силовиках и пропагандистах может спровоцировать насилие», - сообщает Дуров.

«Я считаю, что это не однозначная ситуация, и я бы предпочел бы оставить каналы, но обычно Apple не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в подобных ситуациях. К сожалению, я полагаю, что эти каналы в конечном итоге будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах», - резюмировал Дуров.

Он призвал всех в комментариях к посту поделиться своим мнением, придерживаясь темы и используя английский язык.

Комментарий "на русском" очевиден: Apple не в первой раздвинуть ножки перед российскими властями, которые по просьбе белорусских коллег наехали на американскую компанию. Сами белорусы такое замутить не смогли бы по простой причине: колхозный рынок слишком маловат, чтобы Apple в принципе замечала какие-либо просьбы, исходящие с глобуса Беларуси.

Россию большим рынком назвать тоже сложно, но по каким-то причинам Apple уже годами подкладывается под российских чинушей по первому зову.

 
 
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Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Apple требует закрыть три тelegram-канала, используемых народом Беларуси для раскрытия данных о своих оппонентах.
 
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