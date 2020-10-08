«Пропавший» президент Киргизии обсудил со спикером парламента импичмент













24.kg со ссылкой на пресс-службу главы государства. Одной из тем беседы стал возможный импичмент главы государства. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел телефонный разговор со спикером Жогорку Кенеш (парламента страны) Мыктыбеком Абдылдаевым, сообщаетсо ссылкой на пресс-службу главы государства. Одной из тем беседы стал возможный импичмент главы государства.





«В ходе переговоров был затронут вопрос и об импичменте, который обсуждается в стенах парламента. Президент подчеркнул, что сейчас он видит важным вопрос, как я уже говорила, вернуть ситуацию в правовое поле, произвести кадровые назначения, выполнить свою миссию в рамках конституционных полномочий. После этого Сооронбай Жээнбеков готов обсудить этот и другие оставшиеся вопросы, в том числе касающиеся его самого», — передала пресс-служба президента содержание разговора.





При этом Жээнбеков подчеркнул, что он сам, как президент, и Жогорку Кенеш являются легитимными органами власти в стране и их задача — «ускорить процесс возвращения в правовое поле и вывести страну из режима ожидания».





Сейчас точное нахождение Сооронбая Жээнбекова неизвестно, сообщали ранее Совбез страны и МВД. Пресс-секретарь главы государства утверждает, что Жээнбеков не покидал Бишкек. При этом администрация президента (Белый дом) была захвачена протестующими еще 6 октября.



