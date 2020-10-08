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«Пропавший» президент Киргизии обсудил со спикером парламента импичмент

08.10.2020 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сооронбай Жээнбеков, чье местоположение неизвестно ни МВД страны, ни Совету безопасности, обсудил со спикером парламента свой возможный импичмент. В пресс-службе подчеркивают, что он остается легитимным главой государства




Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел телефонный разговор со спикером Жогорку Кенеш (парламента страны) Мыктыбеком Абдылдаевым, сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу главы государства. Одной из тем беседы стал возможный импичмент главы государства.

«В ходе переговоров был затронут вопрос и об импичменте, который обсуждается в стенах парламента. Президент подчеркнул, что сейчас он видит важным вопрос, как я уже говорила, вернуть ситуацию в правовое поле, произвести кадровые назначения, выполнить свою миссию в рамках конституционных полномочий. После этого Сооронбай Жээнбеков готов обсудить этот и другие оставшиеся вопросы, в том числе касающиеся его самого», — передала пресс-служба президента содержание разговора.

При этом Жээнбеков подчеркнул, что он сам, как президент, и Жогорку Кенеш являются легитимными органами власти в стране и их задача — «ускорить процесс возвращения в правовое поле и вывести страну из режима ожидания».

Сейчас точное нахождение Сооронбая Жээнбекова неизвестно, сообщали ранее Совбез страны и МВД. Пресс-секретарь главы государства утверждает, что Жээнбеков не покидал Бишкек. При этом администрация президента (Белый дом) была захвачена протестующими еще 6 октября.
 
 
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Сооронбай Жээнбеков, чье местоположение неизвестно ни МВД страны, ни Совету безопасности, обсудил со спикером парламента свой возможный импичмент. В пресс-службе...
 
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