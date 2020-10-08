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В Гродно прошли обыски по делу о «массовых беспорядках»

08.10.2020 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно прошли минимум три обыска по делу о «массовых беспорядках» 6 сентября, сообщает корреспондент «Белсата».

В Гродно подозреваемых по делу о «массовых беспорядках» вызвали в Следственный комитет в качестве свидетелей, там переоформили в подозреваемых и повезли с целью проведения обыска.

Подозреваемыми по делу (ч. 1 ст. 342) признаны два брата Владимир и Юрий Седеневские.

Следователем, ведущим дело, является Евгений Юревич, санкцию на обыск дал прокурор Клишин.

Братьев оставили на свободе.

С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты, на воскресных акциях количество участников регулярно превышает 100 тысяч человек. Против демонстрантов власти применяют насилие и задерживают их. По подсчетам правозащитников, с начала выборов в Беларуси были задержаны более 14 тысяч человек, многие были избиты, некоторые – изнасилованы, по крайней мере 6 человек погибли. По уголовным делам задержаны более 250 человек.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно прошли минимум три обыска по делу о «массовых беспорядках» 6 сентября, сообщает корреспондент «Белсата».
 
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