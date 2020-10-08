Чехия отзывает посла из Беларуси













"Чехия отзывает для консультаций посла республики в Беларуси. Он покинет Минск примерно через неделю", - уточнила официальный представитель МИД.





Ранее своих послов из Беларуси отозвали Литва, Польша и Германия. Литовский и польский послы уехали 5 октября, немецкий – 6 октября. В среду 7 октября стало известно, что Минск покинут главы дипмиссий Латвии и Эстонии.





Сегодня стало известно, что министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принял решение отозвать посла из Беларуси в знак солидарности с властями Литвы и Польши.



