Поможем разобраться. А вы пробовали работать с ценными бумагами?

Источник материала: Myfin

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Во всём мире инвесторы с совершенно разными объёмами личного капитала, от относительно небольшого до самых состоятельных, постоянно задаются одним и тем же вопросом – как выгоднее разместить свои средства.



Не являются исключением и наши соотечественники, которые понимают, что деньги должны работать, а не лежать под подушкой.

По сложившейся привычке самым простым, а до некоторых пор и самым доходным способом размещения денежных средств были банковские депозиты. При высокой ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (20, 30, 40 и более процентов в разные времена) коммерческие банки принимали деньги на депозит по сопоставимым ставкам, и не только в белорусских рублях. Кроме этого, депозитные счета защищены Законом.

Но, начиная примерно с 2015-го года ситуация кардинально изменилась и Нацбанк проводит политику на понижение ставки рефинансирования (текущая ставка 7,75%). Целью является смягчение кредитных условий, но рикошетом это ударило по депозитным ставкам. Как результат, к сегодняшнему дню лучшие предложения по рублёвым вкладам лежат в пределах 16-18%, по валютным депозитам мы найдём не более 2,3 – 2,75%. При условии рублёвой инфляции в пределах 5 – 6% и роста курса доллара на внутреннем рынке на 25% в течение этого года можно говорить, что рублёвые депозиты становятся убыточными, а валютные дают практически нулевую доходность (долларовая инфляция тоже имеет место).

Как же поступить в этих условиях инвесторам, которые всё-таки хотят получить прибыль от своего капитала?

На самом деле, во всём мире достаточно давно средства размещаются в иных, более доходных инструментах. Перечень их достаточно широк – акции, облигации, фондовые индексы и иные деривативы, и совсем современные инструменты в виде крипто валют . Каждый из этих активов имеет свои особенности и для торговли большинством из них требуются профессиональные знания и подготовка.

Но есть категория ценных бумаг, которые не требуют глубоких знаний, при этом обладают высокой ликвидностью и доходностью, выше депозитной в несколько раз. Это облигации!

Облигации (от латинского obligatio – обязательный) являются финансовым обязательством лица, выпустившего ценную бумагу (эмитента). Сам выпуск проходит под строжайшим контролем государственного органа (в Республике Беларусь Нацбанк и Министерство финансов) и по установленным законом правилам. Для торгов облигации могут размещаться на внутреннем (Белорусская валютно-фондовая биржа) и внешних рынках (Московская, Лондонская и иные биржи ценных бумаг).

В зависимости от категории эмитента облигации бывают государственными или корпоративными. Первые, как правило имеют относительно меньшую доходность, но являются самыми надёжными с точки зрения ликвидности. Государственные бумаги чаще всего обладают самыми высокими кредитными рейтингами и пользуются самым высоким спросом. Классическим примером можно назвать государственные облигации Соединённых Штатов (трежерис), вложения в которые по всему миру составляют более 6,7 триллионов долларов. При этом текущая доходность по самым популярным 10-летним трежерис составляет всего 0,690% (!). Но, будьте уверенны, спрос на них сохраняется во всём мире.

Корпоративные облигации имеют более высокую доходность, при этом ликвидность бумаг зависит от рейтинга компании. Понятно, что более крупным и прибыльным корпорациям легче и проще занимать деньги на рынке, чем обращаться в банки напрямую. Именно поэтому размещение корпоративных облигаций имеет самую широкую аудиторию в развитых странах.

По такому же пути идут и государственные органы Республики Беларусь, и крупные белорусские компании. Размещение государственные облигаций производится на внутреннем и внешних рынках, так же поступают и с корпоративными бумагами.

На сегодняшний день доходность по Государственным облигациям Минфина сложилась на уровне 5,0 – 7,0%. Необходимо уточнить, что сейчас мы говорим о доходности облигаций на вторичном рынке. То есть изначально, при первичном размещении бумаги реализуются с доходностью, которую предлагает эмитент (в нашем случае государство в лице Министерства финансов). По мере выхода облигаций на биржевые торги (то есть на вторичный рынок) формируется рыночная цена и доходность, которая может быть выше, чем при первичном размещении. В корпоративном секторе доходность колеблется в пределах 6,2 – 9,5%. Речь сейчас идёт о валютных облигациях и, сейчас самое интересное, эти бумаги доступны для физических лиц.

Срок обращения у бумаг колеблется в среднем от пяти до восьми лет. Купонные выплаты производятся у государственных облигаций один раз в полгода, по корпоративным бумагам выплаты, как правило, поквартально. Но, в отличие от депозитов, особенно безотзывных, которые вы можете получить только по окончании срока, указанного в договоре, облигации можно реализовать в течение срока их обращения. Корпоративные облигации в определённые эмитентом даты и сроки (указываются в открытом доступе при первичном размещении, т.н. оферта) можно предъявить к погашению. Как правило эти даты совпадают с периодами купонных выплат (ежемесячно, ежеквартально или в полугодие). Иным способом можно выйти из актива путём продажи его на вторичном рынке (на фондовой бирже или на внебиржевом рынке). При этом цена облигации может быть выше той, по которой вы приобретали актив. Таким образом, помимо купонной выплаты по доходности вы можете получить дополнительную прибыль за счет роста цены облигации.

Кроме всего перечисленного, сейчас есть возможность совместить высокую надёжность государственных облигаций с более высокой доходностью корпоративных бумаг. На сегодняшний день компанией ЗАО «Айгенис» осуществлено несколько выпусков облигаций именно под облигации Минфина, которые, по факту, являются нашим обеспечением. Например, последний, седьмой выпуск облигаций номиналом в 100 долларов США и общим количеством 10 000 штук на сумму 1000 000 долларов США планируется весь конвертировать в евробонды ОАО «Банка развития Республики Беларусь». Доходность предыдущих выпусков котируется на отметке 7,1% (по состоянию на 7.10.2020 г.), что очевидно выше банковских предложений по валютным вкладам.

Возвращаясь к сравнению доходности банковских депозитов и ценных бумаг в виде облигаций вывод очевиден – прибыль от инвестиций в облигации в два-три раза выше банковских вкладов при практически государственной надёжности.