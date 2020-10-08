Люди, которые зарабатывают на ценных бумагах

Источник материала: Myfin

Фото: pexels.com

Сегодня мы расскажем, как изменилась система торгов ценными бумагами в компании Айгенис и, на примере одного инвестора, который сотрудничает с компанией несколько лет, насколько могла вырасти его потенциальная прибыль.



Начнём с последнего. Как правило, подавляющее большинство инвесторов не складывает яйца в одну корзину, а распределяет средства по так называемому инвестиционному портфелю. Трудно совершенно точно предсказать, как измениться цена или доходность того или иного актива, поэтому мы остановимся на акциях и облигациях государственного и корпоративного секторов.

Из акций мы выберем, например, бумаги Беларусбанка и Приорбанка. Облигации мы купим часть государственных, часть корпоративных, к примеру выпуск компании Авангардлизинг и один из выпусков нашей компании Айгенис.

Акции Приорбанка в июне 2018-го года можно было купить по цене 4,80 белорусских рубля за штуку, а в августе этого года за них вы могли бы выручить уже 6,10 белорусских рубля за штуку. Таким образом за пару лет доходность составила бы около 22%, или примерно 11% годовых. Но, кроме этого, Приорбанк выплачивал дивиденды в размере 0,48 – 0,51 рубля на штуку, что составляет около 10% и таким образом, общая доходность за два года приближается к 50% на одну акцию. Это примерно в два раза выше доходности по банковским депозитам за тот же период. Кроме этого, не забываем про безотзывность вкладов и возможности при необходимости в любой момент продать акции.

Примерно такая же картина по акциям Беларусбанка. В марте 2018 года их цена была 3,1 белорусского рубля за штуку. В августе этого года можно было реализовать по 4,7 рубля. Дивиденды в это время составляли от 0,46 до 0,64 рубля на бумагу. Суммарная доходность за два года приближается к 60%.

Но это ценные бумаги, номинированные в белорусских рублях. В иностранной валюте доступны государственные и корпоративные облигации, доходность по которым, конечно, ниже. Например, четырёхлетние ВГДО (валютные государственные долгосрочные облигации) в 2018-м году размещались под 4,4 – 4,7%. Семилетние в то же время можно было купить с доходностью 5,2%. Компании Авангардлизинг и Финпрофит размещали бумаги с доходностью примерно 7,5%. То есть, если разделить капитал примерно пополам между государственными и корпоративными облигациями, можно было получить среднюю доходность около 6,0%.

Наша компания Айгенис с начала этого года предложила клиентам новую услугу – мобильное приложение Aigenis Invest. Клиенты, установившие на своём смартфоне мобильное приложение, получили доступ к торгам в режиме реального времени. Далее, у вас есть возможность в один клик сделать покупку или продажу любого из предлагаемых активов, обладающих наилучшим рейтингом. Среди них облигации компании Айгенис. Сейчас, например, в обращение выпущены облигации седьмого выпуска с купонной доходностью 6,5%. Кроме того, облигации АЙГЕНИС ОП-7 выпущены номиналом в 100 долларов США, что безусловно удобно розничным инвесторам. И еще один плюс – компания Айгенис взяла на себя обязательство по обратному выкупу облигаций. Это также повышает их ликвидность и, соответственно, рыночную привлекательность. В процессе обращения и торгов облигаций их доходность может меняться в ту или иную сторону в зависимости от конъюнктуры рынка.

Aigenis Invest , не уплачивает никаких комиссионных по каждой сделке. В целом, пользователям приложения Aigenis Invest участие в торгах обходится дешевле и проще по сравнению с традиционной торговлей посредством брокера. Кроме моментального доступа к торговой сессии, клиент нашей компании, установивший у себя мобильное приложение, не уплачивает никаких комиссионных по каждой сделке. В целом, пользователям приложения Aigenis Invest участие в торгах обходится дешевле и проще по сравнению с традиционной торговлей посредством брокера.

Таким образом, просуммировав доходность в белорусских рублях и иностранной валюте, можно получить усреднённые цифры в 25-30% годовых в «белках» и около 6,00% в «баксах». Общая доходность не менее, чем в два раза выше доходности банковских депозитов при аналогичной ликвидности активов (акции и облигации можно продать в любой торговый день, безотзывные вклады закрываются только по окончании договора). Далее, как говорится – выбор за вами.