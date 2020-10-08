Бывшего телеведущего Дениса Дудинского снова намерены судить

Источник материала: Onliner

Вообще-то, судя по всему, процесс с участием Дудинского намечался на сегодня — друзья случайно увидели в суде Заводского района его фамилию в расписании заседаний. Оказывается, у него прямо сегодня суд в 10:00. Денис, когда узнал, удивился, ведь оповещений не приходило. Позже уведомления все же дошли. Оказалось, что суд перенесен на понедельник, 12 октября. Статья самая популярная — 23.34 КоАП.

— Друзья звонили жене, потому что она более ответственная, — рассказал Onliner Денис Дудинский. — От нее я и узнал, находясь в 150 километрах от Минска. Сделал большие глаза, потому что до этого информации никакой не было. Потом в почтовом ящике все же нашли бумажку. Позже нам перезвонили, сказали, что все перенесено на понедельник. А после этого стали приходить и сообщения: SMS, в Viber и так далее. Мол, приглашаем явиться, потому что вы тут у нас нарушитель.

Ст. 23.34, как знают уже многие белорусы, это участие в несанкционированной акции. За это Дудинский уже отсидел 10 суток на Окрестина.

За что конкретно на этот раз будут судить бывшего ведущего — в приглашениях не написано. Он может только догадываться.