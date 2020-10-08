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В Боровлянах авария: два автомобиля оказались в кювете (видео)

08.10.2020 16:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Очевидцы сообщают о серьезной аварии в Боровлянах. На пересечении трассы Р40 (Боровляны — Логойск) и улицы Минской столкнулись два автомобиля, оба в результате оказались в кювете. На место ДТП выбывали спасатели.

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Очевидцы сообщают о серьезной аварии в Боровлянах. На пересечении трассы Р40 (Боровляны — Логойск) и улицы Минской столкнулись два автомобиля, оба в результате...
 
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