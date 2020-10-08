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В минской школе нашли неизвестный порошок в конверте. Изучать его приехали спасатели в химзащите

08.10.2020 16:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня днем в столичной школе №178 обнаружили неизвестное вещество. Об этом нам сообщила читательница, которая пересказала довольно эмоциональную историю от детей: «Пока я узнала, что девочка потеряла сознание. Сначала была скорая. Потом приехали эти машины. Далее из детского пересказа (эмоционального, поэтому принимайте во внимание возможное преувеличение): сначала она сказала, что ничего не видит. Потом потеряла сознание», — написала женщина. Попытались выяснить, что произошло.

Как оказалось, в школе нашли конверт с неизвестным порошком. Для изучения находки в школу прибыли специалисты из лаборатории химического и радиационного анализа. Позже в МЧС рассказали, что в результате исследования химически опасных веществ выявлено не было. Что это был за порошок, не сообщается.

С «потерявшей сознание девочкой» все чуть сложнее. Сегодня в школу действительно приезжала скорая. В пресс-службе Минздрава сообщение прокомментировали кратко (врачебная тайна не позволяет раскрыть подробности).

— Сегодня 12-летней ученице школы №178 стало плохо. Прибывшие медики провели осмотр и рекомендовали показать ребенка педиатру, — рассказала Юлия Бородун, пресс-секретарь Министерства здравоохранения. Связан ли приезд врачей со странной находкой, неизвестно.

 
 
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Сегодня днем в столичной школе №178 обнаружили неизвестное вещество. Об этом нам сообщила читательница, которая пересказала довольно эмоциональную историю от...
 
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