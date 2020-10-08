ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока-2", что дальше?

08.10.2020 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Польский антимонопольный регулятор UOKiK ранее в среду оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму в 61 миллион долларов.

Подсчитано, что размер штрафов для "Газпрома" и пяти его партнеров составляет 10% годового оборота, что является максимальной санкцией согласно польскому законодательству, заявил глава UOKiK Томаш Хрустный.

YouTube / Sputnik на русском
Получится ли у России и Европы достроить "Северный поток-2"?

Сам "Газпром" уже выразил свое несогласие с решением UOKiK в отношении "Северного потока 2" и штрафом, поэтому обязательно воспользуется правом на обжалование. Размер же штрафа, по мнению российской компании, говорит о намерениях любыми силами противодействовать проекту.

Европейские партнеры подчеркнули, что не согласны с решением – они уверены, что соблюдают действующее законодательство.

"Северный поток 2" - строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море - район Усть-Луги Ленинградской области, выход - на территории Германии в районе Грайфсвальда.

Протяженность маршрута - более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток "Северного потока 2" - 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока 2" составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под удар попали и европейские партнеры российского газового гиганта. Смотрите на видео подробности о новых санкциях.
 
Новости дня
Новости разные
 
Поможем разобраться. А вы пробовали работать с ценными бумагами?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus
08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика