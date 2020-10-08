Источник материала: Sputnik Беларусь

Польский антимонопольный регулятор UOKiK ранее в среду оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму в 61 миллион долларов.

Подсчитано, что размер штрафов для "Газпрома" и пяти его партнеров составляет 10% годового оборота, что является максимальной санкцией согласно польскому законодательству, заявил глава UOKiK Томаш Хрустный.

Сам "Газпром" уже выразил свое несогласие с решением UOKiK в отношении "Северного потока 2" и штрафом, поэтому обязательно воспользуется правом на обжалование. Размер же штрафа, по мнению российской компании, говорит о намерениях любыми силами противодействовать проекту.

Европейские партнеры подчеркнули, что не согласны с решением – они уверены, что соблюдают действующее законодательство.

"Северный поток 2" - строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море - район Усть-Луги Ленинградской области, выход - на территории Германии в районе Грайфсвальда.

Протяженность маршрута - более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток "Северного потока 2" - 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока 2" составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год.

Читайте также: