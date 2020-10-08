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Новый посол Ватикана прибудет в Беларусь в воскресенье
08.10.2020 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 окт – Sputnik. Апостольский нунций Анте Йозич прибудет в Беларусь 11 октября, сообщил в четверг портал Римско-католической церкви в республике.
"Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич прибудет в Минск в воскресенье, 11 октября", - говорится в сообщении РКЦ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Пара Римский Франциск
Новый апостольский нунций родился в 1967 году в городе Триль, рукоположен в священники был в 1992 году и через три года начал готовиться к дипломатической карьере. Первое посольство - в Индии, потом с 2003 по 2009 год работал секретарем в Нунциатуре в Москве, после чего был направлен Ватиканом на дипломатическую работу на Филиппины, затем в Кот-Д'Ивуар.
Новый нунций владеет, кроме родного хорватского языка, еще девятью – итальянским, английским, испанским, французским, португальским, немецким, китайским, русским и польским.
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Архиепископ Йозич до этого работал в Индии, России, на Филиппинах и в Кот Д'Иуваре, послом Ватикана в Беларуси он был назначен в мае этого года.
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