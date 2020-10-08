Задержан Анатолий Лебедько

Источник материала: Ежедневник

фото: politring.com

Недавно экс-лидер Объединенной гражданской партии вошел в команду Светланы Тихановской.

Анатолия Лебедько Тихановская назначила координатором Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к Конституции 1994 года.

8 октября Лебедько перестал выходить на связь. Глава ОГП Николай Козлов сообщил, что политик задержан. Позже официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в комментарии Tut.by подтвердила, что Анатолий Лебедько задержан за совершение административного правонарушения. Какого именно – пока неизвестно.