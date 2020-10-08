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Задержан Анатолий Лебедько
08.10.2020 17:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: politring.com
Недавно экс-лидер Объединенной гражданской партии вошел в команду Светланы Тихановской.
Анатолия Лебедько Тихановская назначила координатором Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к Конституции 1994 года.
8 октября Лебедько перестал выходить на связь. Глава ОГП Николай Козлов сообщил, что политик задержан. Позже официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в комментарии
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Недавно экс-лидер Объединенной гражданской партии вошел в команду Светланы Тихановской.
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