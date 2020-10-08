В милиции подтвердили задержание Анатолия Лебедько

Анатолий Лебедько задержан и находится в милиции, сообщила БелаПАН официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.





По ее словам, политик задержан за совершение административного правонарушения.

Ганусевич не уточнила, в каком подразделении милиции находится политик и по какой именно статье задержан.

«Думаю, он потом сам все расскажет. Не могу сказать, как скоро, потому что идет административный процесс. А может, он и не захочет ничего говорить, а я, если расскажу, тем самым его скомпрометирую», — сказала представитель ГУВД.