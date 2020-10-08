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В милиции подтвердили задержание Анатолия Лебедько
Источник материала: Навiны
Анатолий Лебедько задержан и находится в милиции, сообщила БелаПАН официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
По ее словам, политик задержан за совершение административного правонарушения.
Ганусевич не уточнила, в каком подразделении милиции находится политик и по какой именно статье задержан.
«Думаю, он потом сам все расскажет. Не могу сказать, как скоро, потому что идет административный процесс. А может, он и не захочет ничего говорить, а я, если расскажу, тем самым его скомпрометирую», — сказала представитель ГУВД.
О возможном задержании Лебедько его соратники
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Анатолий Лебедько задержан и находится в милиции, сообщила БелаПАН официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
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