ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В милиции подтвердили задержание Анатолия Лебедько

08.10.2020 17:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Анатолий Лебедько задержан и находится в милиции, сообщила БелаПАН официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

В милиции подтвердили задержание Анатолия Лебедько

По ее словам, политик задержан за совершение административного правонарушения.

Ганусевич не уточнила, в каком подразделении милиции находится политик и по какой именно статье задержан.

«Думаю, он потом сам все расскажет. Не могу сказать, как скоро, потому что идет административный процесс. А может, он и не захочет ничего говорить, а я, если расскажу, тем самым его скомпрометирую», — сказала представитель ГУВД.

О возможном задержании Лебедько его соратники сообщили сегодня после того, как политик перестал выходить на связь и не приехал на запланированную встречу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анатолий Лебедько задержан и находится в милиции, сообщила БелаПАН официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
 
Новости дня
Новости разные
 
Болгария тоже отзывает посла из Минска и призывает к новым выборам в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus
08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика