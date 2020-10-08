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На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятном погодном явлении.
Как сообщают синоптики, ночью и утром в пятницу, 9 октября, «на большей части территории республики и в Минске ожидается туман».
В связи с этим объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
МЧС
О советах Госавтоинспекции можно
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Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятном погодном явлении.
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