На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности

Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятном погодном явлении.



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Как сообщают синоптики, ночью и утром в пятницу, 9 октября, «на большей части территории республики и в Минске ожидается туман».

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.