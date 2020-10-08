На Netflix подали в суд за скандальный фильм «Милашки». Что это за кино и в чем его обвиняют?

Источник материала: Tut.by

Вокруг французского фильма «Милашки» уже несколько недель не утихают споры. Создателей картины и Netflix, который его транслирует, обвиняют в сексуализации детей. На днях на стриминговый сервис подали в суд. Объясняем, чем вызван этот скандал.

О чем вообще фильм?

Сюжет строится вокруг жизни 11-летней девочки Эми, которая вместе с семьей переехала в Париж из Сенегала. Семья — религиозные мусульмане, у Эми нет друзей в школе. Когда она узнает, что у отца есть вторая жена, которую семья просит принять, девочка начинает бунтовать. Сбегая от этих проблем, она просится в местную девчачью тверк-группу, которая называет себя «Милашки». Вместе они готовятся к соревнованиям, танцуют тверк, параллельно исследуя свою зарождающуюся женственность.

И что в нем такого?

В фильме есть кадры, где девочки (им, напомним, по 11 лет) исполняют тверк. Это танец, в котором активно двигают бедрами и ягодицами. При этом они одеты в короткие топы и шорты. Собственно, именно к этому и обращены все возмущения. Пользователи соцсетей пишут, что эти кадры — сексуализация тел 11-летних актрис.

То есть все дело в тверке?

Не совсем. Точнее, и да, и нет. Скандал разгорелся именно из-за этих кадров, а еще из-за обложки, которую для фильма выбрал Netflix (кадр с девочками в топах и шортах, фото — ниже). Однако важно отметить, что первая волна обсуждений была в то время, когда фильма даже не было в доступе, его видели лишь зрители нескольких кинофестивалей. То есть в основном его осуждали и призывали бойкотировать люди, которые видели обложку и маленький отрывок, а не полную картину. Те, кто оценивал картину целиком, отмечают, что в движениях девочек сексуальности не больше, чем в движениях девочек-гимнасток, выступающих на спортивных соревнованиях.

Кинокритики при этом оценили картину положительно. Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 86% свежести. Netflix, к слову, заменил обложку и извинился, признав, что она не отражает сюжета фильма.



Слева — первоначальная обложка фильма от Netflix. Позже она была заменена на французскую версию обложки (справа).

Ладно, кроме тверка там что-нибудь есть?

И это главный вопрос. Потому как в самом фильме акценты совсем не на тверке и не на коротких шортах. «Милашки» — это драма с глубоким социальным подтекстом. Идея фильма — показать, что ребенок, который живет в строгой семье, впервые в жизни чем-то по-настоящему увлекается. Эми с головой погружается в танцы, которые не приемлет ее традиционная семья. Вместе с этим она видит, что девочки в школе красятся и современно одеваются, им не запрещают хобби, в то время как от нее требуют соблюдения традиций и правил. В фильме даже звучит такая фраза: «Знаете, где дьявол? В этих голых женщинах». Конечно, режиссер могла бы заменить тверк на сальсу, горные лыжи или велоспорт, но контраст не был бы таким очевидным.

Так стоит смотреть?

Если хотите сформировать свое мнение о скандальном фильме, то безусловно. Эта работа — об одиночестве и взрослении, детской жестокости, бунтарстве, патриархальных религиозных традициях в современном мире, родительском авторитаризме и деспотизме, бедности. При этом эта картина о поиске себя, формировании собственных убеждений и периоде, который прошли все девочки, — переходном возрасте.



Фото: кадр из фильма

А скандал улегся? Что говорит режиссер и Netflix?

Фильм стали обсуждать еще в августе и вернулись к нему на днях. Но теперь разговоры вышли за пределы соцсетей. Коллегия присяжных штата Техас предъявила обвинения Netflix в суде, заявив, что стриминг продвигает фильм, содержащий непристойные изображения несовершеннолетних детей.

В Netflix убеждены, что замысел фильма противоположен претензиям, которые возникают к фильму. «„Милашки“ — социальный комментарий против сексуализации детей. Это отмеченное наградами кино и сильная история о давлении, с которым сталкиваются девушки в соцсетях и со стороны общества в целом, пока взрослеют. Мы призываем всех, для кого важны эти вопросы, посмотреть фильм», — сказал представитель компании.

Режиссер Маймуна Дукур говорит, что главный посыл фильма в том, что у молодых девушек должно быть время побыть детьми, насладиться этим периодом и успеть понять, кем они хотят стать, когда вырастут. «Когда у нас есть выбор, мы можем вращаться в разных культурах и в каждой заимствовать что-то для себя. Это нужно, чтобы мы могли развивать себя так, как мы хотим, невзирая на то, что нам диктуют соцсети», — заявила режиссер.

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